Carga hormonal sería factor de riesgo para cáncer de mama: Esto dicen médicos

Este 19 de octubre, como todos los años, se conmemoró el día de la Lucha Contra el Cáncer de Mama. Una enfermedad, que por su comportamiento, ha sido catalogada como el tipo de cáncer más frecuente y es la causa más común de muerte en enfermedades oncológicas en mujeres de todo el mundo.

Aunque es una enfermedad que ha sido muy estudiada y de la que se ha hablado por años, aún persisten los mitos sobre las causas y consecuencias de esta patología. Ante este panorama, en Caracol Radio nos pusimos en la tarea de consultar expertos para aclarar cuáles serían realmente las causas o factores de riesgo asociados a este tipo de cáncer.

Sobre esta enfermedad, la OMS ha alertado que está presente en todos los países del mundo y que “aproximadamente, la mitad de todos los casos de cáncer de mama afectan a mujeres que no tienen factores de riesgo específicos aparte del sexo y la edad”. Recordemos que esta enfermedad afecta tanto a hombres como mujeres.

A su vez, la Organización Mundial de la Salud explicó que: “El cáncer de mama es una enfermedad en la que células de la mama con alteraciones se multiplican sin control y forman tumores que, de no tratarse, pueden propagarse por todo el cuerpo y causar la muerte.”

Por lo anterior, cuando una persona presenta cáncer de mama puede someterse a un tratamiento para reducir las consecuencias de esta enfermedad. No obstante, la OMS aclaró que el tratamiento depende del “subtipo de cáncer y del grado de propagación desde el seno hacia los ganglios linfáticos (estadios II o III) u otras partes del cuerpo (estadio IV)”.

En ese sentido, los tratamientos disponibles son una cirugía para extirpar el tumor; radioterapia; medicinas para eliminar las células cancerosas y evitar la propagación, tales como tratamientos con hormonas, quimioterapia o tratamientos con productos biológicos.

Sin embargo, los tratamientos enfocados en el cáncer de mama aumentan su eficacia y son tolerados en mayor medida por los pacientes cuando se empiezan tan pronto aparece el cáncer. Es por esto que la recomendación de los médicos es hacer exámenes periódicos para detectar a tiempo la enfermedad.

Causas y riesgos asociados al cáncer de mama:

Frente a este aspecto, la Organización Panamericana de la Salud indicó que hay ciertos factores que aumentan la probabilidad de riesgo de tener la enfermedad. Estas son:

La obesidad

Consumo de alcohol

Antecedentes familiares de cáncer de mama

Exposición a radiación

Antecedentes reproductivos y hormonales

Consumo de tabaco.

No obstante, la entidad aclaró que casi la mitad de los casos ocurren en mujeres que no tienen factores de riesgo identificados y suelen ser mujeres con 40 años de edad o más.

Carga hormonal sería factor de riesgo para cáncer de mama

Como lo detalla la OPS los antecedentes reproductivos son considerados como un factor de riesgo para el cáncer de mama. Con esto la entidad se refiere a distintas causas que pueden derivar la enfermedad por el tema de reproducción, lo cual no se refiere exclusivamente a tener hijos, como se puede llegar a pensar.

Siendo así, el doctor Wilmar Serrano, mastólogo adscrito a Doctoralia, aclaró a Caracol Radio que el cáncer de mama se puede presentar en cualquier mujer. En Colombia anualmente por cada 100 mil mujeres 48.7 va a desarrollar este cáncer.

“Las mujeres que tienen mayor riesgo de presentarlo son aquellas con historia familiar de la enfermedad. Antes de los 35 años, tener hijos nacidos vivos es un factor protector de cáncer de mama porque la glándula mamaria completa su desarrollo durante la lactancia”, detalló Serrano.

Por otra parte, el doctor Juan David Infante, también consultado por Caracol Radio, mencionó a qué se refiere la OPS frente a los asuntos reproductivos y el cáncer de mama. Por lo tanto, explicó que hay que entender que los antecedentes reproductivos se refieren a varios asuntos. De las menstruaciones, de los embarazos que haya podido tener una mujer o el haber estado expuesta a anticonceptivos y a la menopausia.

“Con respecto al cáncer de seno, lo que sucede es que se aumenta el riesgo de padecerlo entre más haya sido expuesta una mujer a una carga hormonal, bien sean estrógenos o progesterona. Entonces se habla de las mujeres que, por ejemplo, tuvieron su primera menstruación antes de los 12 años. Eso es un factor de riesgo porque es más tiempo en el que la mujer va a estar expuesta al factor hormonal”, indicó Infante

Asimismo, la llegada tardía de la menopausia puede incidir en padecer la enfermedad, según el doctor Infante. “Si la mujer, en este caso, tiene la menopausia tardía, es decir, más allá de los 55 años, eso es un factor de riesgo para cáncer de seno. Esto porque se le demoró más en llegar esa última menstruación. Lo que significa que estuvo más tiempo expuesta a esa carga hormonal”.

En resumen, las mujeres que tengan una menstruación antes de los 12 años o una menopausia después de los 55 tienen riesgo de cáncer de seno.

¿Y los hijos?

Sin embargo, los embarazos inciden también en tener menos o más probabilidades de tener cáncer de seno indicó el doctor Infante. “Entre más embarazos tenga la mujer, es decir, si la mujer tiene un embarazo, pues no va a menstruar. Entonces, si no menstrua no está expuesta a esa carga hormonal que normalmente estaría una mujer no embarazada. Entre más embarazos, en teoría, menos riesgo de cáncer de seno”.