Congresista del Pacto pide revocar la candidatura de Alejandro Eder a la Alcaldía de Cali

Colombia

Ante el Consejo Nacional Electoral, y faltando diez días para las elecciones locales y regionales, el congresista del Pacto Histórico Alejandro Ocampo radicó una demanda de revocatoria para la candidatura a la Alcaldía de Cali de Alejandro Eder, dado que considera que no cumple con dos requisitos.

“Para ser alcalde en Santiago de Cali se necesitan dos requisitos importantes. Uno, haber nacido en la ciudad; y aunque a todo el mundo le diga que es caleño, él nació en Washington; el segundo requisito que se necesita es haber estado como mínimo un año de residencia en la ciudad donde usted quiere ser alcalde, y el señor Alejandro Eder durante los últimos tres años estuvo 22 meses en su residencia en Estados Unidos y solo 14 meses en Colombia, de los cuales 10 fueron en Cali y cuatro en Bogotá”, dijo.

De acuerdo con el representante a la Cámara por el Valle, el candidato estuvo fuera de la ciudad durante la pandemia y el estallido social del 2021. Además, dijo Ocampo que “en el año de inscripción en el que tenía que estar en Colombia se pasó 106 días por fuera, entre Miami y España. No cumple el requisito”.

Frente a este presunto incumplimiento de lo establecido en la ley 136 de 1994, el parlamentario señaló que “puede tener casa en Cali, en Bogotá; tiene el dinero para tener casa en donde quiera; pero no cumple los requisitos legales. Y hoy cualquier ciudadano puede demandarlo”.

El representante pidió al Consejo Nacional Electoral responder a esta solicitud de revocatoria a más tardar el próximo martes 24 de octubre (cinco días antes de las elecciones), y explicó que presentó esta demanda “porque si no lo hacemos, y se diera el caso, aunque no creo, de que llegara a ganar, cualquier ciudadano podría demandarlo y en un año estaríamos eligiendo otro alcalde; y una ciudad como Cali no está para que elijamos dos alcaldes en cuatro años. Necesitamos seguridad jurídica en la ciudad”.

Por el momento el candidato Eder no se ha pronunciado sobre esta solicitud de revocatoria.