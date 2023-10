“Esta semana se abre licitación para la segunda línea del Metro de Bogotá”: Claudia López

Bogotá

En medio de la polémica entre el Distrito y el Gobierno Nacional por los proyectos de movilidad de la capital del país, entre ellos el metro y el Regiotram, la alcaldesa Claudia López entregó una importante noticia en esta materia.

Durante el evento del Consejo Nacional de Rectores, la mandataria afirmó que antes de finalizar esta semana se dará apertura a la licitación de la segunda línea del metro de Bogotá en la que podrán participar las cuatro empresas que ya cumplieron los requisitos técnicos de precalificación.

Las empresas que ya cumplieron con la ‘No objeción’ son APCA: METRO LÍNEA 2 – BOGOTÁ (Mota Engil Colombia S.A.S; CRRC CO Limited Sucursal Colombia); APCA: APCA METRO LÍNEA 2 (China Harbour Engineering Company Limited, Xi’an Rail Transportation Group Company Limited); APCA: APCA BOGOTÁ METRO 2 (China Railway Construction Electrification, Bureau Group Co. Ltd, China Railway Construction Corporation, International Investment Co. Ltd); y APCA: UNIÓN L2 BOGOTÁ METRO RAIL (Sacyr Concesiones Colombia Participados II S.A.S, Acciona Concesiones S.L, CAF Investment Projects S.A.).

Tras la apertura de esta licitación la Empresa Metro publicará los pliegos del proyecto en los cuales se expondrán las condiciones con las que tienen que cumplir las empresas. Entre estas se evaluarán dos cosas fundamentales. La propuesta económica para las segunda línea y la calidad de la oferta.

Después de febrero del 2024, se escogerá la empresa encargada de la segunda línea del Metro de Bogotá.