EN VIVO guerra Israel - Hamás: Israel niega que el hospital Al Ahli de Gaza esté destruido

Luego de 12 días de conflicto entre Israel y el grupo terrorista Hamás, el número total de muertos por los bombardeos israelíes en la Franja de Gaza se sitúa en los 3.200, mientras que el número de heridos asciende a 11.000, la mayoría niños y mujeres, según cifras del Ministerio de Sanidad gazatí, organismo controlado por la organización islamista Hamás.

Además, al menos 61 palestinos, han muerto en zonas de Cisjordania, incluyendo Jerusalén Este, desde el inicio de la guerra el pasado sábado 7 de octubre.

Por su parte, el Gobierno de Israel indicó que el saldo que dejó el ataque masivo del grupo islamista Hamás es de más de 1.400 personas, la inmensa mayoría civiles.

Como respuesta, desde este lunes 9 de octubre, Israel intensificó los bombardeos aéreos contra toda la Franja, golpeando especialmente el barrio alrededor de la mezquita de Al Forqan en la ciudad de Jan Yunis, en el sur de la Franja.

Bombardeo hospital Al Ahli

En la tarde del martes 17 de octubre, un nuevo ataque aéreo golpeó el hospital Al Ahli al norte de la Franja. En este recinto, centenares de ciudadanos palestinos se resguardaban de los permanentes bombardeos de las fuerzas israelís.

Al respecto, el Ejército israelí aseguro que las Fuerzas Armadas no lanzaron ningún ataque contra el hospital y que la explosión en el patio del hospital, que se estaba usando como aparcamiento, fue causada por la caída accidental de un cohete lanzado desde las cercanías por el grupo Yihad Islámica.

Según explicó, a las 18.59 (local, 15.59 GMT) se observó el lanzamiento de unos 10 cohetes de Yihad Islámica desde un cementerio cercano al hospital y que uno de ellos, perdió trayectoria y cayó sobre el lugar.

Además, negó que se haya presentado una masacre de cientos de personas, debido a que el edificio no está destruido y no sufrió daños graves: ”La explosión en el hospital Al Ahli se debe a un cohete de Yihad Islámica, cuyo lanzamiento falló. Están inflando las cifras de víctimas. No hubo un impacto directo en el hospital”, afirmó en una rueda de prensa el portavoz de las Fuerzas Armadas israelíes, Daniel Hagari.

