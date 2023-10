Desde hoy inicia la distribución de los Kits Electorales para las Elecciones Regionales

Colombia

El Registrador Nacional, Alexander Vega, anunció que a partir de hoy, a 11 días de las Elecciones Regionales, saldrán los 120.000 kits electorales dispuestos por la Registraduría para el día de los comicios hacia todos los departamentos, ciudades y municipios del país.

“Este despliegue va de manera terrestre, marítima, aérea y también a lomo de mula. Son 120.000 mesas que se van a desplegar en todo el territorio nacional para garantizar que a los más de 38 millones de colombianos que están inscritos en el censo electoral y cerca de los 128.000 candidatos, se les garantice el derecho al voto y la accesibilidad en plenas garantías”, aseguró el registrador.

De acuerdo con el registrador, todas las cajas, todos los kits electorales y todas las mesas de votación estarán totalmente monitoreadas y habrá cubrimiento de la fuerza pública, así como también se tendrá control desde la Registraduría.

Además, el registrador confirmó que por primera vez, se dará apertura a la jornada electoral desde Popayán. Esto con el fin de brindar garantías y apoyar el proceso de la seguridad para las elecciones a propósito de las alertas por riesgo electoral en el departamento del Cauca y en otras regiones del país.

Frente a este anuncio, Vega también se refirió a las zonas del país en donde se adelanta el cese bilateral del fuego entre el Gobierno y los grupos armados y aseguró que, a la fecha, el Alto Comisionado para la Paz, Danilo Rueda, no ha respondido a ninguna de las solicitudes que se han realizado desde la entidad y tampoco se ha hecho presente ante la Comisión Nacional de Garantías.

“No sabemos todavía en el cese bilateral si está garantizada la no injerencia de los grupos, tanto en permitir llegar a las mesas electorales, como el constreñimiento de intervención al elector. A hoy, no hemos obtenido respuesta del Gobierno Nacional en cabeza del Alto Comisionado”, añadió.

Según explicó el registrador, esperan que el próximo lunes, día en que se llevará a cabo que es la última comisión, el Alto Comisionado haga presencia y de claridad sobre el tema.