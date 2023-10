Jorge Célico: “Es una ventaja importante para Ecuador que no juegue James Rodríguez”

James Rodríguez fue el mejor jugador del partido entre Colombia y Uruguay en el Metropolitano de Barranquilla. El volante marcó uno de los goles y asistió el otro y obtuvo una calificación superior a los 9 puntos debido a su influencia dentro del campo. Su actuación fue destacada por el mundo del fútbol, entre ellos el técnico del conjunto Charrúa, Marcelo Bielsa.

Sin embargo, el futbolista del Sao Paulo es una de las dudas para medirse a Ecuador, luego de terminar con una sobrecarga muscular. Jorge Célico, entrenador argentino quien conoce bien el fútbol ecuatoriano por hacerse cargo de las categorías menores y ganó el Sudamericano Sub-20 de 2019, se refirió a la eventual ausencia del ‘10′.

“En función de lo que vimos de James el partido anterior, quedamos gratamente sorprendidos del rendimiento que tuvo porque no ha venido jugando con regularidad. Es una baja sensible para Colombia en función de lo que mostró en el partido anterior. Ecuador estará tranquilo porque no tendrá que prestarle atención; gana la contención, dedicarla a otros futbolistas. Se sabe que la creatividad de Colombia pasa por los pies de James y es una ventaja importante para Ecuador que no juegue James”, dijo el técnico de 58 años.

Análisis del juego: “Va a ser un partido muy disputado por el momento que vive Ecuador en su selección, con jugadores dinámicos, técnicos y jovencitos que en la altura se hace complicado. Colombia llega en un buen momento, con jugadores muy bien, esta última actuación ante Uruguay pudo haber ganado, va a ser un lindo partido y muy disputado”.

La altura de Quito: “Desde lo táctico, tener la pelota, no hacer recorridos muy largos jugar con sistemas que no requieran tener recorridos muy largos de sus jugadores, que corra la pelota y eso es para ambos equipos, porque si bien hay muchos jóvenes que juegan en la altura en Ecuador, también hay unos que no lo hacen. Es manejar la pelota y tratar de alguna manera de no hacer esfuerzos largos. A favor, los remates a media distancia siempre provocan un riesgo importante”.

¿Le tiene respeto Ecuador a Colombia?: Absolutamente. Yo creo que Colombia está ahí con Ecuador en las dos selecciones que se meten en las mejores selecciones del continente, entendido que el proyecto de Ecuador quizá es algo mejor debido al recambio generacional que ha sido muy bueno.

¿Cómo ve la Eliminatoria?: Yo estoy trabajando en el fútbol peruano y jugadores buenos hay acá, me da la sensación de que hay con que mejorar la selección peruana, pero lo veo complicado junto a Paraguay, y Bolivia.