No se deje estafar: No está en vigencia el formulario ETIAS para ingresar a la UE

No se deje estafar: No está en vigencia el formulario ETIAS para ingresar a la Unión Europea

La Delegación de la Unión Europea en Colombia precisó categóricamente que “no está en vigencia el trámite del ETIAS para el ingreso de turistas por 90 días a los países de la UE”, como respuesta al creciente números de páginas web fraudulentas que á cambio de dinero estafan a la gente ofreciéndo realizar este procedimiento administrativo que no está en vigor.

El Jefe de la Sección Comercial de la Delegación de la Unión Europea en Colombia, Pablo Neira, manifestó que “hay un cierto nivel de estafas en relación al ETIAS y queremos presentar un mensaje muy claro y es que el ETIAS no está en vigor, por ahora los ciudadanos colombianos o de otros países que viajen a la Unión Europea no necesitan pagar ningún tipo de tarifa, no necesitan todavía el permiso y estamos atentos a que este procedimiento entre en vigor, probablemente a finales del año 2024, todavía no tenemos la fecha exacta”.

Pablo Neira enfatizó que “el mensaje único y claro de la Unión Europea es que por ahora no existe el ETIAS”. El funcionario reveló que “hasta el momento hemos identificado una 60 páginas web a nivel mundial que ofrecen ese tipo de procedimiento fraudulento, el supuesto servicio de tramite del ETIAS, y eso es de gran preocupación para nosotros. Por eso queremos evitar que la gente pague a estas páginas fraudulentas para conseguir un permiso que por el momento no existe”.

El funcionario aclaró que “el ETIAS no será una Visa para ingresar a los países de la Unión Europea, este procedimiento aplicará a viajeros procedentes de países que no requieren Visa como es el caso de Colombia, como es el caso de Estados Unidos, y será simplemente un proceso administrativo”.

Pablo Neira puntualizó que “en este momento no existe una página web oficial de la Unión Europea para obener este permiso, porque el ETIAS no está en vigor. A finales del próximo año cuando posiblemente cobre vigencia el procedimiento administrativo del ETIAS tendrá un costo aproximado de siete dólares uno 30 mil pesos colombiano”.

En síntesis, el ETIAS será un formulación con información básica, si buscamos un equivalente en Colombia sería algo equivamente al Check-mig que los turistas tendrá que diligenciar en línea entregando una serie de datos. La aprobación será casi inmediata en hora o minutos. El ETIAS comenzaría a diligenciarse posiblemente el tercer trimestre del año 2024.

¿Qué es el ETIAS?

El ETIAS (European Travel and Information Authorisation System o Sistema Europeo de Información y Autorización de Viajes), será un sistema de autorización que deberán tramitar las personas de 58 países, incluido Colombia, antes de viajar a 30 países europeos y que entrará a funionar posiblemente en el tercer trimestre de 2024. La fecha exacta será anunciada en los canales oficiales de la Unión Europea.

Cuando cobre vigencia este procedimiento administrativo, todas las personas colombianos y de los países que no necesitan actualmente Visa tendrán que tramitar el ETIAS si viajan hasta por 3 meses a los siguientes destino: Austria, Belgica Bulgaria, Croacia, Chipre, República Checa, Dinamarca. Estonia, Finlandia, Francia, Alemania, Grecia, Hungría, Islandia. Italia, Letonia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo, Malta, Países Bajos, Noruega, Polonia, Portugal, Rumanía, Esolvaquia, Eslovenia, España, Suecia y Suiza.

El permiso ETIAS será válido hasta por tres años o hasta la fecha de caducidad del pasaporte, si esta se cumple antes. Tendrá entradas múltiples por el límite de estadía autorizado no mayor a tres meses. Una vez entre a funcionar el ETIAS se deberá hacer la aplicación a través de la página oficial de la Unión Europea, que se rige por los estándares estrictos de protección de datos.