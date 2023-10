La periodista Jineth Bedoya desiste de que la Fiscalía siga investigando sus amenazas

Bogotá

La periodista Jineth Bedoya acudió hoy a una audiencia privada ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que sesionaba en Colombia, en la que se buscaba verificar el cumplimiento de la sentencia contra el Estado colombiano frente a las amenazas, secuestro, tortura y violencia sexual en su el 25 de mayo de 2000. Además, las intimidaciones continuaron entre 2011 y 2014.

A la salida del encuentro Bedoya dijo sentirse decepcionada y preocupada por la respuesta del Estado colombiano y tomó la decisión de desistir de que la Fiscalía siga investigando las amenazas en su contra.

“Tras la inoperancia de la Fiscalía y tras la revictimización a la que me han sometido, sobre todo en los dos últimos años, en los que nos vemos líneas de investigación sobre las amenazas, pero ningún avance sobre los autores intelectuales del hecho yo he tomado la decisión de desistir de las investigaciones sobre las amenazas que recibí entre los años 2011 y 2014 porque ellos no tienen la voluntad de investigar”.

Jineth Bedoya dice que a pesar de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos estableció la responsabilidad de agentes estatales por los hechos de los que fue víctima, la Fiscalía no ha llamado a declarar a ninguno de los autores intelectuales.

“Generales de la Policía que están mencionados en el proceso, como el general Leonardo Gallego, que era el director de la DIJIN en el momento de mi secuestro, como el general Argemiro Serna, quien era el comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, y otros oficiales de la Policía y del Ejército que no han sido vinculados al proceso”.

La periodista Jineth Bedoya dice que el Estado colombiano mintió porque no han cumplido con las medidas de reparación que ordenó la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

“Una de ellas es por ejemplo la trasmisión del programa “No es hora de callar”, la Corte le ha ordenado a Colombia que permita que durante cinco años se emita en todos los canales públicos del país que permitan concientizar sobre la violencia contra las periodistas y mujeres víctimas de violencias de género. Ha venido la representación de MINTIC y de RTVC a decir que todo está concertado, que tienen un plan de acción, que tienen presupuesto y contenidos y eso es falso, porque llevo un año esperando las reuniones y no ha pasado nada”.

Jineth Bedoya le informó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre su decisión de desistir de las investigaciones y dice que lo hace por dignidad y para que la Fiscalía tenga la grandeza de asumir su responsabilidad en los procesos de investigación.