Selección Colombia: jugadores avisados que se pueden perder el partido con Ecuador

Entrenamiento de la Selección Colombia (Photo by JUAN BARRETO/AFP via Getty Images) / JUAN BARRETO

La Selección Colombia inicia la doble fecha FIFA de octubre, de mal recuerdo tras la última Eliminatoria a Catar 2022, con el difícil reto de medirse ante Uruguay en el Metropolitano de Barranquilla. Posteriormente, tendrá que viajar a Quito para enfrentarse a Ecuador, rival que le propinó una escandalosa goleada (6-1) a la Tricolor en su más reciente recibimiento.

Si bien hay que pensar partido a partido, no deja de generar preocupación que hay cinco futbolistas que cuentan con amarilla producto del encuentro ante Chile en Santiago (fecha 2) y que, en caso de recibir una nueva cartulina contra los Charrúas, no podrán hacer parte del equipo para medirse el martes contra los dirigidos por el español Félix Sánchez.

Para el juego contra Uruguay están todos habilitados. No obstante, Deiver Machado, Jorge Carrascal, Jhon Arias, Luis Díaz y Jhon Jader Durán, tienen el aviso de precaución y generan preocupación debido a que, salvo Durán, todos son titulares y podría ser sensible sus eventuales bajas en caso de no poder hacer parte del combinado en la fecha 4.

Del lado de Uruguay, que en la siguiente jornada deberá recibir nada más y nada menos que a Brasil, se encuentran apercibidos Sebastián Cáceres, Federico Valverde, Manuel Ugarte, Nicolás de la Cruz y Mathías Olivera. Asimismo, Ecuador podría tener las bajas, para jugar contra Colombia, de José Cifuentes, Carlos Gruezo y Angelo Preciado.

Los dirigidos por Félix Sánchez tendrán un reto en las alturas por la tercera jornada, ya que tendrán que visitar a Bolivia en La Paz para seguir recomponiendo camino, ya que iniciaron la Eliminatoria con tres puntos menos producto de la sanción que recibieron por el caso de Byron Castillo.