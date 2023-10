Rosariences siguen sin agua y reclamando solución

Cúcuta

Sedientos y desesperados están los rosarienses frente a la falta de agua en el municipio que provocó en las últimas horas un bloqueo por más de cuatro horas en la autopista Internacional.

La situación por algunos momentos se tornó tensa ante las reclamaciones que se hacen a la alcaldía municipal y a la empresa Aqualia por la falta de suministro.

Los habitantes del municipio dijeron en Caracol Radio que “no encontramos respuesta, semanalmente o incluso dos semanas sin el gua, llega por horas, no la quitan, y así vamos, pagando por un servicio que no existe, que no es eficiente”.

Otro señaló que “en zonas altas es mucho más grave, lo que la gente alcance a recoger, una programación absurda para un servicio tan vital como el agua”.

Indicaron además que “ahora a la actual administración se le dio por hacer politiquería con el agua, cuando ella es la que tiene que solucionar con la empresa de acueducto”.

Finalmente señalaron que en las próximas horas esta prevista una reunión para instalar mesas de diálogo e intentar buscarle una solución a esta grave problemática que afecta a más de 120 mil personas.