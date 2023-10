Gregorio Pérez sin filtro: “Jugar el Colombia Vs. Uruguay a las 3:30PM es un despropósito”

La Selección Colombia alista su tercer duelo de Eliminatorias pensando en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026. Los dirigidos por Néstor Lorenzo, que actualmente ocupan la tercera casilla de la tabla de posiciones, medirán fuerzas con Uruguay en Barranquilla a partir de las 3:30 de la tarde.

En la previa del encuentro internacional, Gregorio Pérez, de recordardado paso por los banquillos de Independiente Santa Fe y Deportes Tolima, analizó las fortalezas y debilidades del seleccionado charrúa bajo el mandato de Marcelo Bielsa y aprovechó para dar su opinión respecto a la supuesta ventaja que puede tener Colombia por jugar en ese horario.

Asimismo reveló que por ahora no tiene pensando el retiro como director técnico, más allá del infarto que tuvo en Perú hace casi dos años. Ahora bien, aclaró que por lo pronto aceptaría ofertas, incluído el fútbol colombiano, siempre y cuando tengan “objetivos concretos” y le den el respaldo que se merece al proyecto.

Pérez, de 75 años, dirigió a grandes equipos del continente como Peñarol, Independiente y Olimpia, así como el Cagliari de Italia. También tuvo un paso por selecciones juveniles de Uruguay e incluso fue asistente técnico de Óscar Wahsington Tabárez a finales de los 80. En Colombia dirigió al Deportes Tolima en 2016 y a mediados del año siguiente asumió en Santa Fe.

Su carrera como DT no ha terminado

Deseo de seguir dirigiendo: “Si se da una posibilidad, con objetivos concretos en un club que dé respaldo en el sentido de hacer un buen trabajo, no me he retirado. A mí me ha ido muy bien en Perú, pero tuve un quebranto de salud grande, un infarto. Gracias a Dios me he recuperado bien, ya han pasado 18 meses, hace 4 que tengo el alta médica y los médicos me han autorizado a trabajar. Más allá de que no dejo de conocer la edad que tengo, tengo la llama viva y si hay algo que se me presente lo haría… Me gustaría regresar a Colombia, es una Liga muy linda, un lindo país en el que me trataron muy bien. La sigo de cerca como en Argentina, Paraguay, Perú. No lo hago con la profundidad de estar ahí, pero sí manteniendo el conocimiento del lugar. Siempre trato de rescatar las cosas positivas, que son las que a uno lo mantienen bien como el respeto, la solidaridad, todo más allá de los resultados deportivos”.

No solo Uruguay sufrirá la temperatura: No me cabe la menor duda que es un DT que va a atacar más allá de la temperatura, será un equipo ofensivo. La temperatura y el horario del partido va a perjudicar a los dos porque el 99 por ciento de los jugadores de la Selección Colombia no juegan en Colombia, creo que hay solo dos en el plantel: (Leonardo) Castro y (Álvaro) Montero. Se van a equiparar los esfuerzos. Acá estaban diciendo que se anuncian lluvias y eso va a favorecer porque refresca el ambiente. Son dos selecciones ofensivas, más allá de las bajas de uno y otro. Colombia tiene en la zona defensiva y en el medio no sé si jugará Barrios con Uribe, luego sabemos lo de Díaz, Arias, Carrascal, Borré. Uruguay tiene sus cosas también, es un equipo rápido, ofensivo. Será un lindo partido. Años atrás salió a defenderse y no le fue bien, para mí estoy de acuerdo en que trate de ser un equipo agresivo y ofensivo.

Colombia Vs. Uruguay

“Es un despropósito jugar a las 3:30PM”: Las selecciones en su gran mayoría se componen por futbolistas que actúan en el exterior y Colombia no es la excepción, que tiene uno o dos en el plantel de 26 que juegan a nivel local. Los demás que conocen Barranquilla, cuánto tiempo que están en el exterior, cómo no van a sufrir. Algunos juegan en el frío, la altura… no es ventaja eso, aunque igual se sufre el calor y la humedad. El horario de las 3:30 me parece un despropósito, con respeto lo digo. No solo por Uruguay sino por todos, incluso por la misma gente que va al partido porque no es lo mismo estar sentado en la tribuna a las 2PM que empieza el ingreso que a las 6PM. El partido se puede jugar perfectamente a las 7:30-8PM, pero nosotros no vamos a arreglar eso y sabemos que hay otras cosas, por algo se juega el mismo día y los partidos se interponen, no como antes que podíamos verlos todos. Es una planificación con otros intereses. Reitero, es un despropósito jugar a las 3:30PM.

Ausencias de Suárez y Cavani: Hay polémica, pero entiendo que más allá de que han cumplido y son jugadores con trayectoria, siguen vigentes. Tanto Uruguay como Colombia están en una etapa de transición, pero eso no quiere decir que no puedan estar activos para jugar en la Selección. Para mí, Brasil es la tercera liga más importante del mundo; primero está Inglaterra, segundo está España y tercera Brasil. Si juegan allá con 23-24-26 años como Suárez y es goleador, yo pensaría que podría tener un lugar en el plantel y lo mismo con Cavani. Ustedes pensarán lo mismo de James Rodríguez, que es un gran jugador. Lógicamente es lo que uno piensa como hincha, que todos los talentosos si están bien pueden ser utilizados. Esto no quiere decir que para el Mundial estén, sino que para partidos que sean necesarios puedan ser utilizables.

Aspectos que Uruguay debe mejorar: Ya hemos sufrido el juego aéreo, no hemos defendido bien y ese es un detalle importante. Vamos a ver qué pasa con Colombia, después jugamos con Brasil acá, después con Argentina, son tres partidos que nos van a medir mucho y nos daremos cuenta si puede haber un cambio y si resulta o no. Ahora es muy prematuro abrir un juicio, vamos a esperar pero ya tenemos un déficit en la pelota aérea.

Las Eliminatorias pierden emoción: Nosotros somos muy pasionales con el fútbol. Cuando llega la Selección se conmueve un país. No genera la misma expectativa clasificándose 7 de 10, como tampoco un Mundial de 48, 32 está bien. Creo que pierde atracción, no estoy de acuerdo con eso (48 selecciones). Las Eliminatorias nuestras como se venían jugando tenían el atractivo de una mayor preocupación, hoy no la tienen más allá de que tanto Colombia que ganarle a Uruguay como Uruguay quiere ganarle a Colombia. Pero si mañana no se da un resultado, saben bien que tienen una chance, más posibilidades porque clasifican siete y no cuatro.