Con ‘brigada solidaria’ ganaderos evitaron invasión en hacienda de Puerto Boyacá

El presidente de la Asociación de Ganaderos de Puerto Boyacá, Roberto Cortés confirmó en Caracol Radio que alrededor de 100 personas intentaron invadir la hacienda Aguas Vivas, señalando que contaban con la autorización de la Sociedad de Activos Especiales (SAE) y de la alcaldía municipal.

“Los propietarios entablaron la denuncia y llegó la fuerza pública, al requerir los dos documentos que ellos decían que los acreditaban para invadir se dieron cuenta de que no existían, que era falso. La Policía les exigió que desocuparan el predio y ellos de manera voluntaria lo hicieron, contando también con la colaboración de los vecinos de la región, ganaderos, finqueros y agricultores. Pienso que la solidaridad fue general porque es una situación arbitraria”, explicó.

Además, señaló que esta situación ha sido recurrente en la región, especialmente con los predios de la SAE; “aquí hay una banda de tierreros que se han dedicado a invadir los predios y volvieron eso un negocio muy lucrativo. El Estado en este momento tiene que entrar a colocarle cuidado a eso, porque unas tierras que pueden servir para la reforma agraria se las están ganando unos avivatos de primera mano”, aseguró.

Según Cortés, las personas involucraron a la SAE para postergar un tiempo de las 48 horas, dificultando el ingreso de los entes públicos. “Con esto se activó una solidaridad que no fue fomentada por la violencia, sino manifestándole a esta gente que se debe respetar la propiedad privada”, puntualizó.

Asimismo, en video quedó registrada la mujer que lideraba el grupo de invasores: “La Agencia Nacional de Tierras nos mandó un listado, pero no estaba actualizado, me llamaron y me dijeron que el 13 de octubre vienen…esto no es una invasión, me da pena con usted, pero esto es un asentamiento humanitario”.

⁩ #Video I Esta es la afirmación de una de las señoras que pretendía invadir la hacienda Aguas Vivas, en Puerto Boyacá, y que fue defendida por empresarios ganaderos de la zona. "Esta no es una invasión es un asentamiento humanitario", dijo.

Por su parte, Daniel Rojas Medellín, presidente de la Sociedad de Activos Especiales, en sus redes sociales escribió: “A raíz de información falsa difundida a través de chats de WhatsApp aclaro que jamás, en mi condición de presidente de la SAE he instruido o autorizado ocupar haciendas ganaderas para la instalación de asentamientos humanos ni en Puerto Boyacá ni en ningún lugar del país”.