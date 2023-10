Para garantizar transparencia en las elecciones en el Valle piden gobernador Ad Hoc

Cali

Una declaración de impedimento, que permita la designación de un gobernador o gobernadora Ad Hoc para las elecciones regionales que se llevarán a cabo este 29 de octubre en el Valle, envío a la Procuraduría General de la Nación, la gobernadora del departamento Clara Luz Roldán.

“Efectivamente la realidad es que es de amplio conocimiento que hay una candidata del Partido de la U, una candidata que yo nunca he negado, que es una persona a quien le debo mucho porque fue mi mentora, y lo que yo quiero, aunque he sido totalmente transparente durante todo este tiempo y hemos respetado todo lo que se requiere, es que los demás candidatos tengan la tranquilidad de que en las elecciones van a tener las garantías, que yo no las negaría”, dijo la mandataria, al señalar que “si ellos tienen más tranquilidad con un gobernador Ad Hoc, pues yo no tengo ningún problema y, por eso, llamo a la Procuraduría General que será el que primero lo haga y luego al Gobierno nacional para que nombre un gobernador Ad Hoc, que tenga que encargarse de todo lo que tiene que ver con las elecciones que se celebrarán el 29 de octubre”.

En aras de garantizar la transparencia e imparcialidad, Clara Luz Roldán, gobernadora del Valle espera que sea atendida su solicitud por la Procuraduría.

Candidatos a la gobernación del Valle

Paralelamente, los cinco candidatos restantes a la gobernación del Valle solicitaron nuevamente la inmediata intervención de la Procuraduría General de la Nación para el nombramiento de un gobernador Ad Hoc hasta el 29 de octubre con el fin de que haya garantías en la contienda electoral.

Los candidatos a la Gobernación del Valle, Tulio Gómez, Ferney Lozano, Luis Velázquez, William Cruz y Óscar Gamboa, aseguraron que desde hace 31 días se había realizado dicha solicitud ante la Procuraduría, pero que hasta el momento no se había obtenido respuesta alguna.

“Nosotros como candidatos exigimos garantías, nos sentimos en desventaja frente a la situación actual que hay en departamento y pedimos que se nombre cuanto antes un gobernador ad hoc para estas elecciones. Los cinco candidatos que estamos haciendo la solicitud somos personas honestas, pulcras y que tenemos el mismo objetivo: acabar con la corrupción en el Valle del Cauca”, expresó el candidato Tulio Gómez.

Por su parte, el candidato Ferney Lozano, indicó que “Es evidente que hay una simpatía de la actual Gobernadora Clara Luz Roldán con su candidata y lo que queremos, es que a los vallecaucanos se les brinde garantía de imparcialidad en estas elecciones”.

Entre tanto, el aspirante William Cruz, afirmó que a estas alturas es justo que se delegue un gobernador ad hoc para que se garantice la transparencia, ya que la situación está candente.

“Cada día se torna más un ambiente corruptivo en el Valle del Cauca, no permitamos que esta señora con su capricho económico y de poder venga a gobernar al Valle del Cauca. Nosotros unidos podemos derrotar esa corrupción”, dijo Cruz.

No obstante, el candidato Luis Velázquez, indicó que “Exigimos que todos los entes de regulación den garantías al proceso electoral en el Valle del Cauca y que así tengamos un proceso transparente para que se respete el derecho a ser elegido y elegir. Convocamos que los medios de comunicación sean parciales”.

Por último, el aspirante Óscar Gamboa, también se unió a dicha solicitud y pidió que se respete la democracia. “Soñamos con un Valle del Cauca sin corrupción, por eso queremos una gobernación sin sesgos que respete la democracia. Apoyo lo que los demás candidatos están exigiendo y esa también es mi postura”.

Seguridad en las elecciones en el Valle

Cabe agregar, que las autoridades garantizarán jornada electoral en el Valle del Cauca para este 29 de octubre. Más de mil uniformados estarán dispuestos para los 458 puestos de votación en 36 municipios de los 42 del departamento, los otros seis son de la Metropolitana de Cali.

Luego de un Consejo de Seguridad Electoral que se llevó a cabo en el hotel Guadalajara de Buga, las autoridades del Vall del Cauca, alcaldes y la fuerza pública, dieron un parte de tranquilidad en materia de seguridad para el desarrollo de la jornada electoral que se realizará el próximo domingo 29 de octubre.