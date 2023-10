“Obra tiene menos del 10% de avance”: vecinos de Policarpa sobre vía a Arroz Barato

Cartagena

La comunidad del barrio Policarpa en la zona industrial de Cartagena, denunció serios retrasos en la obra de pavimentación de la vía que comunica a este sector con Arroz Barato, trabajos que son mediante recursos del Sistema General de Regalías (SGR) desde el pasado mes de junio.

Víctor Díaz, secretario de la Veeduría Transparencia de la vía a Policarpa, aseguró la obra presenta un porcentaje de avance inferior al 10% y por eso el plazo de entrega establecido por el Distrito para el mes de diciembre no se cumpliría.

“Nosotros desde que ha iniciado la obra hemos evidenciado inconsistencias. A la fecha no creemos que se cumpla lo que está diciendo a la Alcaldía, es un engaño para la ciudad creemos que se debe hablar con la realidad. La obra hoy debería ir con un avance del 70% y vemos que está en menos del 10%”, expresó.

De acuerdo con la veeduría, los retrasos se deben a múltiples problemas que ha presentado el contratista asociado a demoras en la llegada de materiales de construcción, problemas con el concreto rígido, inconformidades con comerciantes que dicen estar afectados económicamente y atrasos en los pagos a los obreros.

“A veces vemos que son las 9:00 de la mañana y no han iniciado trabajos, hay mucha perdedera de tiempo en los cronogramas, no hay actividades consecutivas, todo es improvisado esto parece un contrato callejero y no del Distrito”, recalcó Miguel Bello, presidente de la veeduría.

“Hemos evidenciado cualquier cantidad de falencias que quieren taparlas, pero esto no se trata de que esta vía la hagan como ellos quieran. Por ejemplo, hicimos corregir un fallo en el que detectamos que iban a tirar pavimento encima de un terreno que estaba lleno de lodo, primero tienen que adecuar el terreno. Ellos están actuando como empresa novata”, manifestó José Arteaga, integrante de la veeduría.

La inversión que se realiza en estos trabajos es de 9 mil millones de pesos.