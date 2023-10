Martin Lasarte: Yo creo que Colombia, seguramente, va a estar clasificada

Martin Lasarte (Photo by Marcelo HERNANDEZ / POOL / AFP) (Photo by MARCELO HERNANDEZ/POOL/AFP via Getty Images)

El uruguayo Martín Lasarte, exentrenador de Millonarios y de la selección chilena, estuvo en los micrófonos de Caracol Deportes de Caracol Radio, hablando sobre el próximo partido entre Colombia y Uruguay, por la tercera fecha de las Eliminatorias. Lasarte también se refirió al Mundial de 2030 y la no convocatoria de Edinson Cavani y de Luis Suárez.

El entrenador uruguayo tocó el tema de la no convocatoria de Cavani y Suárez, y aseguró que está bastante claro que no serán tenidos en cuenta: “Cada entrenador tiene su idea. Creo que teniendo en cuenta que para el Mundial quedan cuatro años, seguramente, estos jugadores tendrán sus minutos. Bielsa lo dejó entrever. Busca no sólo el buen rendimiento actual, que puede estar ligado con Suárez y Cavani que vienen haciendo buenas campañas con sus equipos, sino también el componente físico, lo que él le pide a sus futbolistas, quizá para uno de 35, 36 años es más difícil. En este caso, creo que quedó bastante claro que será muy difícil que sean tenidos en cuenta”.

Sobre el partido de Colombia frente a Uruguay y las recientes declaraciones de Marcelo Bielsa, entrenador de Uruguay, Lasarte afirmó que su convocatoria se vio influenciada por el calor de Barranquilla: “Él (Bielsa) considera que el rendimiento no debería cambiar por el calor. Hay una serie de circunstancias que, de alguna manera, están ligadas a este pensamiento, como la elección de un grupo de jugadores, con una edad menor a la que estamos acostumbrados, estamos hablando de un promedio por debajo de los 25, casi 24. La elección del entrenador se vio afectada por el componente físico”.

El Mundial 2030: “Quizá es un tema de edad, pero me gustaba más en Mundial referido a uno o dos países como máximo, teniendo en cuenta lo que significa a nivel cultural, de historia, el desplazamiento. Te diría que hasta con la música, cada país tenía un himno, o una mascota en particular. Me parecía más bonito. No me gusta tampoco el tema de los 48 equipos. Le quita trascendencia, le quita importancia, se está perdiendo prestigio, honor, motivación, competencia. Para Argentina y Brasil esta Eliminatoria es jugar partidos amistosos para llegar en la mejor forma, porque van a llegar. Ahora, en la medida en la que sean menos los equipos y la competencia obligue más, la circunstancias pueden ser más complicadas. Yo no estoy de acuerdo. Esto de darle un partido, en el caso de Uruguay porque se genera el centenario del primer mundial que se jugó aquí y podía estar la posibilidad de algo particular. Entiendo que hay muchos pensamientos distintos, pero no lo entiendo. Un partido sólo y tener que viajar enseguida. Para mí, la competencia del Mundial es el filtro máximo”.

El rendimiento de Colombia en los primeros partidos: En líneas generales, hay varias selecciones que están viviendo un proceso de cambio. Un proceso de modificaciones en futbolistas que han tenido un recorrido muy largo. Yo lo comenté el año pasado, Chile, por ejemplo, no lo ha podido hacer. No tiene futbolistas que tengan el mismo rendimiento que los anteriores. Si bien la forma es la misma, el componente de 6 equipos y medio, casi siete, clasificaos, le da cierta libertad a la Eliminatoria que no tenía antes. Con este formato, la Eliminatoria es más sencilla. Hay más posibilidades de clasificación, por lo tanto, es más sencilla. Eso no quiere decir que los equipos que van a pelear del tercer lugar en adelante, porque yo siempre pongo a Argentina y Brasil arriba, que creo que van a estar clasificados, todos los demás van a ir asegurando puntos que vayan dando cierta tranquilidad llegando al final de la Eliminatoria. Yo creo que Colombia va a estar en ese grupo, va a estar seguramente clasificada.

El rendimiento de la selección uruguaya: En líneas generales, no me llamó la atención en tema de resultados. Sí me llamó la atención lo de Bielsa. Equipos que intentan presionar alto, que atacan y defienden con mucha gente, intentar tener poco el balón, jugar a uno o dos toques. Se intentó hacer lo mismo en Quito y siento que, en la primera parte, se vio bien, parejo. En la segunda parte, lo sufrió. En líneas generales, estos partidos Uruguay siempre los sufre.

