Deportista colombiano denuncia no poder competir en Panamericanos por supuesta persecución

El atleta colombiano Gerald Giraldo denunció en Deportes Caracol Domingo no haber sido incluido en la lista de la Federación para disputar los Juegos Panamericanos por cuestiones extradeportivas. Según explicó el deportista, desde la Comisión Técnica de la Federación supuestamente le están cobrando haberse cambiado de la Liga de Antioquia a la de Quindío.

Y es que según Giraldo, dos miembros de Indeportes Antioquia que actualmente hacen parte de la Comisión se estarían encargando de bloquearlo bajo la excusa de que no ha competido recientemente, lo cual es cierto debido a una intoxicación sufrida en los pasados Juegos Centroamericanos. Ahora bien, el fondista sentenció que se ha venido entrenando y al parecer sus números son óptimos para la alta competencia, pero desde los altos mandos, según dijo, están empleando su situación médica como excusa para no llevarlo a los Panamericanos.

Asimismo reveló que no es la primera vez que algo así lo ocurre. Para los Juegos Bolivarianos que se llevaron a cabo en Valledupar no decidieron incluirlo en el equipo colombiano, a pesar de llegar como campeón nacional y tener el aval del entrenador. Por si fuera poco, lo anterior lo llevó a ser excluido del Programa de Apoyos.

Finalmente pidió que lo dejen competir, tal y como lo ha venido exponiendo a través de videos publicados en sus redes sociales, debido a que tiene el sueño de disputar los Juegos Olímpicos de París 2024, lo cual sería su segunda participación en unas justas luego de lo vivido en Río 2016.

Gerald Giraldo cuenta en su haber con participacion en Juegos Olímpicos, ha sido campeón en Juegos Suramericanos y Centromericanos, tiene el récord nacional de los 5000 metros planos y viene de ganar los Odesur 2022, lo cual le dio el cupo a los Juegos Panamericanos de este año en las pruebas de semifondo y fondo.

Ausencia de los Panamericanos: Una situación muy triste, algo sorprendido. La Federación sacó la lista y a pesar de que en el área de semifondo y fondo solo tres atletas logramos el ranking para estar allá, solo quieren llevar a dos y dejarme a mi por fuera… Dicen que no vengo compitiendo muy seguido. Pasa que en los Centroamericanos me intoxiqué en la Villa Olímpica, me llevaron por urgencias al hospital y vengo en un proceso de recuperación. Ya me encuentro bien, se lo he comentado a ellos, el entrenador ya sabe, que es el entrenador nacional de semifondo y fondo. Creo que es algo más personal, que viene desde la Comisión Técnica de la Federación. Utilizaron esta excusa para bajarme del avión, como se dice.

Exclusión sin previo aviso: Después de los Juegos Centroamericanos, estuve en un proceso difícil del estómago, pero con mi entrenador todos los entrenamientos los tengo que subir desde el reloj inteligente a una aplicación. Ahí pueden ver todas las estadísticas, desde ahí se puede comprobar si un atleta está en buena forma o no. Igual a mí me sacaron de la Selección hace 15 días, no me dijeron que me chequeara en tal lado ni nada. Me dejaron a un lado y me tomó por sorpresa. Así fue para Valledupar, dejaron la selección hasta lo último para uno no poder hacer nada por tiempo

“Persecución” por cuestiones extradeportivas: Es una persecución contra mi, lo vengo sintiendo desde hace años porque hace 3 años me pasé de la Liga de Antioquia a la de Quindío. Desde Indeportes Antioquia han mandado cartas al Quindío, a la Federación, a mi equipo Porvenir para bloquearme. Año tras año lo intentan. Estas personas hacen parte de la Comisión Técnica de la Federación, que son los que escogen a los deportistas, y aprovechan cada ocasión o excusa para bajarme de las selecciones Colombia. Ya lo hicieron en los Juegos Bolivarianos de Valledupar, cuando había sido campeón nacional, me encontraba en buena forma y el entrenador nacional dio un buen concepto mío. Ellos se hicieron los de la vista gorda, no me llevaron y me sacaron del Programa de Apoyos. Ahorita con la medalla de oro el año pasado en los Juegos Odesur por ley me debían ingresar, pero otra vez me quieren aplicar la misma de no llevarme a participar para poder sacarme del Programa de Apoyos.

¿Quiénes son los responsables del “veto”? Llegó una carta a Indeportes, al equipo Porvenir de parte de Indeportes Antioquia. Los directivos que están en la Comisión Técnica son el profesor Libardo Hoyos y el profesor Hernan Atehortua, no sé quién más. Creo que son ellos porque no veo más razones.

Apoyo económico, pero no deportivo: Recibo apoyo del Ministerio del Deporte, económico pero siento que no me apoyan deportivamente. Si estoy bien de salud, tengo el cupo que gané con Colombia por una medalla de oro, entonces por qué no me llevan si no les cuesta nada.

Sueña con los Olímpicos 2024: Yo ya clasifiqué a unos Juegos Olímpicos, campeonatos del mundo, he sido campeón centroamericano, suramericano. Tengo toda la proyección, pero vengo luchando con unas lesiones y ahora contra la Federación que no me deja competir. Este evento era muy importante para ranquear, sumar puntos, el fogueo internacional que me hace falta y cada vez son más obstáculos para ese gran sueño de poder estar en los Juegos Olímpicos de París.