Sustraer el Soat sería un error, pero sí se debe revisar: MinTransporte

Cartagena

El Ministro de Transporte, William Camargo, descartó la eliminación del Soat, pero aseguró que sí se debe revisar. También, afirmó que el descuento del seguro a motos de bajo cilindraje “no tuvo todo el impacto que se esperaba”.

Según el jefe de la cartera “los recursos del SOAT se han utilizado de manera inadecuada por los usuarios del servicio de salud del país. Lo que estamos viendo es un síntoma de la falta de responsabilidad de los colombianos”, expresó el jefe de la cartera”.

El jefe de la cartera también anunció que, desde la próxima semana, se levantarán las restricciones de carga en los corredores Bogotá-Villavicencio- Acacías, Barranquilla-Ye de Ciénaga, Medellín-Santa Fe de Antioquia, Cúcuta- Ye de Astilleros-Sardinata-Ocaña y Neiva-Espinal-Girardot con el propósito de aumentar la productividad del sector y contribuir a la reducción de la inflación.

Además, también se levantarán algunas restricciones que estaban limitando el retorno vacío de vehículos que transportan combustible, oxígeno, entre otros productos.

“Históricamente lo que se ha hecho es una resolución que restringe la circulación de vehículos de carga por ciertos corredores del país en algunos horarios, lo que estamos levantando para estos cinco corredores es justamente que puedan operar en condiciones normales. Esto incluirá domingos y festivos. La resolución estará saliendo la próxima semana y ya con eso habilitaremos hasta diciembre que esa operación se mantenga”, manifestó el ministro.

Camargo resaltó que entre enero y agosto de 2023 se han realizado 7,2 millones de viajes de carga, lo que significa un aumento del 3 % respecto al mismo periodo en el año anterior.

Por otro lado, el ministro hizo un llamado para que los conductores y propietarios de taxis se inscriban para la compensación de combustible y explicó que el pago podría ser solo uno a final de año.

“Estamos proponiendo que sea un solo pago al final del año y no dos o tres de aquí a diciembre. Sí es una revisión que estamos haciendo con el equipo de Hacienda y a la que estamos invitando a que más conductores se escriban porque en la práctica no queremos que después, cuando al final empiece a operar, nos reclamen que no les dimos espacio suficiente. Estamos planteando que esa compensación solo se active hasta diciembre”, explicó el ministro.