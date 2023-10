Alcaldesa de Santa Marta insta a la Registraduría a que abra sus puertas al público

Santa Marta

Los ciudadanos asentados en Santa Marta han denunciado a través de redes sociales y de manera presencial que la Registraduría no les ha atendido debido al cierre programado suscitado por la revocatoria de inscripción, por parte del Consejo Nacional Electoral, de la candidata a la alcaldía del partido Fuerza Ciudadana por presuntas inhabilidades, Patricia Caicedo.

La decisión se basó, al parecer, por las manifestaciones de los ciudadanos militantes del partido Fuerza Ciudadana en contra de la entidad en Santa Marta. Por lo anterior, la alcaldesa Virna Johnson, instó a la Registraduría Especial de la ciudad a abrir sus puertas y “no seguir privando a la población de acceder a los servicios que ofrecen”.

Anunció que, ante esas supuestas amenazas, solicitó a la Unidad Nacional de Protección, UNP, realizar el estudio debido de riesgos de cada uno de los miembros de la entidad. Recordó, además, que las quejas y peticiones del cierre han llegado a las instalaciones de la administración distrital, “donde los samarios piden intervención para que la Registraduría les permita hacer sus trámites de manera normal, luego de que cerrara sus puertas desde el pasado 29 de septiembre aludiendo alteración del orden público”.

En cumplimiento de las recomendaciones de la Comisión Nacional de Garantías Electorales, Johnson ha pedido de forma oportuna el estudio de evaluación técnica de riesgo a los funcionarios de la Registraduría, como registradores especiales y delegados, para que se sientan seguros; además, que haya un informe oficial de la UNP sobre esta situación.

“No entendemos cuál es la razón por la que la Registraduría no ejerce su función en la ciudad de Santa Marta y no atiende a los usuarios que los necesitan, porque no ha habido ningún tipo de vandalismo en sus instalaciones y tampoco hemos recibido ningún informe de las autoridades de Policía o Fiscalía que indiquen que se encuentre en riesgo la seguridad de los funcionarios”, dijo la mandataria de los samarios.