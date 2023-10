Peñalosa nos metió el cuento de que Transmilenio hace lo mismo que un Metro: Jorge Robledo

Jorge Enrique Robledo estuvo hablando ‘Sin Anestesia’ con Yamid Amat de La Luciérnaga en ‘Pregúntame Amid’ sobre los temas más importantes de cara a las elecciones a la Alcaldía Mayor de Bogotá, que se realizarán el próximo 29 de octubre.

Robledo le contó Yamid que lleva 50 años en la política, “pero como servidor público, no como negocio, ni de lagarto”, además, no le gusta que lo llamen los lagartos (tampoco que le escriban por WhatsApp). “Yo no hago politiquería”.

Sobre la propuesta de una tarifa cero en Transmilenio, Robledo aseguró que es “perfectamente viable”, porque “Bogotá está pagando el 55% de los pasajes y el resto de la plata, la idea es que la ponga el Gobierno Nacional. en la ciudad, dos y medio millones de personas están teniendo menos de tres comidas al día”.

“Hemos tenido alcaldes muy malos en Bogotá”

Robledo, como voz autorizada en su profesión como arquitecto y docente, aseguró que “se han cometido demasiados errores en la ciudad. ¿Cómo es posible que Bogotá no tena una línea de Metro? Esa es la prueba reina de que hemos tenido alcaldes muy malos”.

“Responsabilizo particularmente a Peñalosa: nos metió el cuentazo de que un Transmilenio hace lo mismo que un metro. Yo fui profesor en la universidad de arquitectura, si un muchacho a mí me sale con eso, yo le diría que tiene 0. Hable un ratico a ver si le pongo 1, pero de ahí no pasa”, expresó Robledo sobre el exalcalde.

En el salón de Robledo, otro de los alcaldes reprobados sería Gustavo Petro, puesto que “cuando ganó, en vez de seguir con el metro subterráneo, lo saboteó y fue capaz de decir que un tranvía era un metro ligero, a ese también le pongo cero”.

“Pura paja: Bolívar no gana en segunda vuelta”

Para las elecciones Robledo la tiene clara: “A cualquiera que compita conmigo en la segunda vuelta estoy seguro que le gano”.

Pero la tiene aún más clara sobre su rival Gustavo Bolívar, a quien le augura que “cualquiera que pase con él a la segunda vuelta le gana”.

“Ese cuento de que Bolívar gana en segunda vuelta es pura paja, no hay ninguna posibilidad de que eso suceda”, aseguró el candidato del partido Dignidad.

Reviva la entrevista completa a continuación: