EN VIVO: Jorge Robledo habla ‘sin anestesia’ sobre sus propuestas a la Alcaldía en Bogotá

A menos de un mes para que se lleven a cabo las elecciones regionales en Colombia, se destapa otro de los opcionados para relevar a la actual mandataria de la capital, Claudia López, se trata del exsenador Jorge Enrique Robledo, candidato por el partido Dignidad y Compromiso, colectividad que lidera junto al excandidato presidencial Sergio Fajardo.

“Es una decisión que tomamos en la dirección distrital de Dignidad y Compromiso, ya es un hecho. A trabajar muy duro porque la decisión que tenemos tomada es ganar la Alcaldía de Bogotá porque estamos convencidos que nuestras propuestas son las que Bogotá necesita en este momento”, indicó en su momento Robledo.

Por su parte, el candidato tiene la idea de construir un programa que sea capaz de entusiasmar a los sectores populares para que atiendan las diferentes problemáticas que los aquejan, pero también a las clases medias y al empresariado, el cual es decisivo para el desarrollo económico de la capital.

De igual manera, el candidato afirmó que no tolerará el derroche en caso de ganas las elecciones y apostará por buenas inversiones y está abierto a dialogar con otros partidos en caso de buscar algún tipo de alianzas.

Su enfoque político

Ahora bien, Robledo dijo que esta nueva fuerza política no representa los intereses tradicionales y no tampoco es cercana al actual Gobierno nacional. No obstante, señaló que habrá que hacer conversaciones con distintos sectores para ganar el respaldo de la ciudadanía. Como se ha mencionado en otros espacio, la idea es poder construir sobre lo construido:

“Las cosas que estén acordadas y se estén desarrollando van a seguir porque son decisiones legales, otras se van a modificar, pero siempre con la idea de hacer consensos y acuerdos”.

Más sobre su trayectoria

El exsenador suma una amplia trayectoria como arquitecto y gran tradición en la vida pública. Robledo llegó al Senado en el año 2002, y desde entonces, ha realizado más de 150 debates de control político. Para 2020, con una votación mayoritaria, los delegados del Polo Democrático Alternativo aprobaron la escisión o separación del partido del senador Jorge Enrique Robledo y el sector del Moir.

En febrero del presente año, se oficializó el partido político Dignidad y Compromiso, tras la fusión entre Dignidad, la colectividad que lidera Robledo, y el movimiento Compromiso Ciudadano, del excandidato presidencial Sergio Fajardo.

Propuesta del pasaje cero

Sobre el particular, Robledo comentó que la sostenibilidad financiera del sistema TransMilenio no se vería afectada, lo problemático de la idea no sería el cobro cero como tal, sino que sea él quien lleve la bandera de la idea ahora.

“Bogotá hoy aporta una suma muy importante y la tiene que seguir aportando. Lo nuevo sería que el Gobierno Nacional le aporte una suma como la de Bogotá, en números redondos”, afirmó.

Así las cosas, reiteró que la Nación debe prestar especial atención a las ideas que tengan una influencia directa sobre la capital del país.

Finalmente, sobre la medida de Pico y Placa y sus posibles modificaciones, Robledo aseguró que para tomar cualquier decisión al respecto hará un estudio técnico previo que lo respalde y si es necesario se ejecutarán.