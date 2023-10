El ministro de Salud piensa que el SOAT “no debería existir”

Esta tarde en una rueda de prensa ofrecida por el Ministerio de Salud, el titular de la cartera se pronunció sobre los inconvenientes que se han evidenciado por el descuento del 50% en el SOAT para las motos de cilindraje menor a los 200cc. El ministro Guillermo Jaramillo señaló que esta tarifa diferencial no ha cumplido con el objetivo que desde el gobierno se había planteado incialmente.

“Lo que se había planteado al hacer una rebaja en las motocicletas era que eso pudiera redundar en en que se inscribían más y que tuvieramos más legalidad en el transporte. Pero, no lo estamos viendo como quisieramos”, explicó Jaramillo.

Caracol Radio reveló en primicia que la red de prestación de servicios tiene a la fecha un déficit por 200.000 millones de pesos, que se ha generado por problemas de facturación para cobrar los costos del SOAT que fueron asumidos por la ADRES, luego de la expedición del decreto de tarifa diferencial.

“Voy a decir algo sobre el SOAT. Me parece que no debería haber un SOAT, no debería de existir. Eso debería estar todo cubierto dentro del sistema de salud. Es decir, si tengo un accidente y estoy en el sistema, debería ser atendido”, indicó el titular de la cartera.

En este sentido, explicó que desde su perspectiva en el sistema colombiano no se debería tener una diferencia de régimen para atender la salud, deberían desaparecer los régimenes especiales y se debería buscar tener un sistema con universalidad. Sin embargo, aclaró que respeta los actuales régimenes como el del magisterio o la Policía.

Finalmente, el funcionario reiteró que es bien conocido que entorno al SOAT se vienen presentando muchas malas prácticas. Puso como ejemplo casos de cuidades pequeñas e intermedias en donde una sola clínica recibe todos los casos de accidentes de tránsito, también citó la denominada “guerra de las ambulancias” y cerró con los casos de pacientes que no sufren un accidente pero sus servicios se terminan vinculando por el SOAT. Respecto a esto último, apuntó que en los próximos días se dará a a conocer una investigación realizada por la Superintendencia Nacional de Salud.