Brayan, hermano de Esteban Chaves, representará al país en Mundial de Gravel 2023

Brayan Chaves, pedalista colombiano. (Photo by Maximiliano Blanco/Getty Images) / Maximiliano Blanco

Brayan Chaves, hermano del reconocido pedalista Esteban Chaves, representará al país en el Mundial de Gravel 2023, el próximo domingo 8 de octubre en territorio italiano. Se trata de la segunda edición del campeonato mundial con salida en Treviso y llegada en Pieve di Soligo.

El recorrido de este año contará en su inicio un recorrido completamente llano hasta la primera línea de meta, después de esto se presentará un desnivel con subidas cortas y duras. Finalmente, en los últimos 20 kilómetros, dos subidas propondrán el punto clave de la carrera.

Vale resaltar que para el sábado 7 de octubre competirán las categorías femeninas y máster 50, mientras que el domingo tendrá lugar la rama masculina con Chaves entre los corredores.

Chaves buscará dar el golpe

Brayan Chaves intentará darle a Colombia su primera alegría en el Mundial de Gravel. En la primera edición, Miguel Ángel López ocupó la casilla 28 de la clasificación general y ahora el turno es para el ciclista capitalino, razón por la que se ha entrenado “fuertemente” sobre su Crux Expert de Specialized durante los últimos meses.

En junio de este año, el colombiano disputó el Blue Mountain Gravel Fondo (Canadá) y terminó en la decimocuarta casilla.

“He entrenado fuertemente en Tenjo. Recientemente, estuve concentrado en Mesitas del Colegio para preparar esta competencia. También he participado en varios critériums organizados por la Liga de Ciclismo de Bogotá, que me han servido como preparación para esta carrera”, indicó.

¿Qué es el gravel?

Se trata de una disciplina del ciclismo que ha empezado a tomar fuerza durante los últimos años. Se practica sobre una bicicleta que tiene variaciones en el cuadro y las ruedas para poder ser utilizada fuera del asfalto. Ahí su principal diferencia dado que elimina las limitaciones de las bicicletas normales.

De la mano de Brayan Chaves, uno de sus principales exponentes, Colombia intentará hacerse un lugar en el Mundial UCI.