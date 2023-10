Restaurante 1621, segundo mejor fine dining en Suramérica y el mundo

Cartagena

El restaurante 1621 de Cartagena acaba de ganar por segunda vez consecutiva un importante reconocimiento en los premios Travelles’ Choice Best of the Best 2023 en tres categorías como el segundo mejor del mundo y de Suramérica en fine dining y por primera vez entra a la categoría DATE NIGHT, en la cual también está en el segundo lugar a nivel mundial.

Cada año, TripAdvisor®, la web de viajes más importante a nivel internacional, anuncia los ganadores de sus Premios Travellers’ Choice para los Mejores Restaurantes del mundo, los cuales son elegidos utilizando un algoritmo que tiene en cuenta la cantidad y la calidad de las reseñas de los restaurantes de todo el mundo durante un periodo de 12 meses.

De acuerdo con el chef ejecutivo del hotel Dominique Oudin “Este reconocimiento es muy importante para nosotros. El restaurante 1621 ha logrado consolidar una propuesta diferente, más moderna que integra a los comensales con un único menú degustación, lo que ha permitido elevar a un nivel superior los productos locales para llegar a preparaciones gourmet que sorprenden en cada detalle, desde la cocción, texturas y maridajes que realzan los sabores en el paladar”.

“Queremos agradecer a nuestros clientes por llevarnos a este nivel. Estamos felices de ocupar estos lugares privilegiados y además de entrar por primera vez a la categoría date night. Nuestro equipo ha trabajado en el servicio y en ofrecer nuevos sabores para que nuestros clientes salgan extasiados al hacer esta experiencia”, concluye Oudin

Las opiniones en TripAdvisor® destacan la gastronomía como una experiencia memorable y exquisita resaltando el menú degustación, las preparaciones y el uso de los productos colombianos, además del ambiente histórico y romántico del restaurante ubicado en la parte colonial del Hotel Sofitel Legend Santa Clara.

De esta forma, el restaurante 1621 se lleva estos importantes reconocimientos que lo ubica entre los mejores del mundo y de América del Sur con un concepto moderno y contemporáneo que deleita a los paladares más exigentes de la ciudad y del mundo.