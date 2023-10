La fundación colombiana She Is ha impulsado la equidad de género en América Latina

Incentivar el empoderamiento femenino se convirtió en una prioridad ante las desigualdades de género en diferentes campos, pero hay que tener en cuenta algunos datos sobre las desigualdades en Latinoamérica, como que la mayoría de mujeres dedican entre 15 y 30 horas más que los hombres a las tareas de cuidados.

Estas desigualdades, han llevado a implementar iniciativas como la de la Fundación She Is, organización que busca reconocer, construir e impactar los derechos de las niñas y mujeres con condiciones de vulnerabilidad, víctimas del conflicto armado o violencia de género, hacia escenarios de paz, equidad e igualdad con empoderamiento sostenible a través de procesos sociales y productivos, por medio de líneas de acción y bajo la idea de conectar, impactar y empoderar.

Detrás de esta fundación colombiana, que ya ha impactado con sus diferentes programas a más de 16.797 mujeres latinoamericanas, se encuentra Nadia Sánchez, quien inició este trabajo en 2016 como un sueño individual cuando trabajaba en el Banco Interamericano de Desarrollo en Washington, “en la fundación She Is creemos que el empoderamiento de las mujeres y niñas es esencial para lograr un desarrollo sostenible y equitativo a nivel mundial y en especial en comunidades vulnerables, y lo hacemos por medio de la integración e implementación de proyectos de equidad de género, emprendimiento e innovación social”, puntualiza Sánchez.

Los programas que han impactado a tantas mujeres latinoamericanas son: She Is Global Forum, donde se reúnen al sector público, privado, la sociedad civil y a las entidades internacionales y académicas para debatir y proponer nuevas iniciativas que promuevan la participación femenina en los procesos de liderazgo; She Is Astronauta, nace en el 2019 en alianza con el Space Center de la NASA; She Is Esmeralda, para fortalecer el empoderamiento multidimensional femenino a través de la innovación y emprendimiento como motor para la transformación social; y She Is Gaviota de Paz, se ha trabajado por el acceso a la justicia, a la salud mental y la promoción de la paz.

