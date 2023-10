No voy a negociar mi independencia, mi compromiso es con los ciudadanos: Fabián Oviedo

Bucaramanga

El candidato a la alcaldía de Bucaramanga, Fabián Oviedo, inscribió su aspiración bajo el Movimiento Acciones Notables -MANO- luego de recoger más de 105.000 firmas. El exconcejal dice que a la ciudad le hace falta un arquitecto y esa es su profesión.

El aspirante inició refiriéndose a las declaraciones que entregó el gobernador de Santander, Mauricio Aguilar, en donde lo nombró diciendo que él en algún momento había buscado apoyo de su familia y que ahora lo niega e indició que “son declaraciones mentirosas, yo estoy aquí pidiendo el apoyo y el respaldo de la ciudadanía puerta a puerta”.

Dice que también está esperando a que el mandatario de los santandereanos acepte la ida al polígrafo junto a él, “estoy esperándolo muy atento a ver en qué momento es que se va a a disponer a ir a responderle a Santander las preguntas que quisieran escuchar”.

Además, señaló el aspirante que su independencia no la negocia con nada ni con nadie e insiste en que nunca ha buscado apoyo de la familiar Aguilar ni a ningún partido político.

Sobre el tema de seguridad y las propuestas de otros candidatos en este tema señaló que este es el de moda y “ningún alcalde puede construir cárceles, no puede traer más policías porque eso corresponde al Gobierno Nacional, tenemos que transformar la inseguridad en tranquilidad”.

Agregó que hay que fortalecer la prevención, el desarrollo social y oportunidades para que en sectores vulnerables se pueda fomentar el emprendimiento y de estar que la comunidad tenga ingresos y además se pueda potencializar la ciudad en sus diferentes atractivos.

El aspirante también señaló que Bucaramanga debe tener un atractivo fuerte que incentive a turistas a venir a la ciudad y que “hay que apostarle a la marca ciudad, a mover la economía, si en Bucaramanga nos tenemos que volver la capital de las hamburguesas,la tártara y la piña pues hagámoslo, traigamos al mundo entero a que las pruebe”.

El aspirante también indica que la ciudad bonita debe volver a ser bonita y propone que en el centro de Bucaramanga se convierta en un espacio cultural, “yo quiero intervenir todo el alrededor del parque centenario que hoy es solo es una venta de droga” y propone que sea el circuito de las artes con el Teatro Santander y el Centro Cultural del Oriente y más adelante unir el hotel Bucarica y el Banco de la República y señala que será un espacio similar al centro histórico de Cartagena.

Sobre una posible adhesión a otra campaña es enfático en decir que no lo hará y que no va a negociar su independencia, dice que su plan de gobierno está bien estructurado y que si alguien se quiere unir a él debe tener claro que la alcaldía no se está repartiendo.

“Aquí solo quedan dos caminos, el de volver a los partidos políticos tradicionales o el de ejercer un camino independiente para transformar la ciudad”, puntualizó el candidato quien también se refirió a las denuncias de que desde la alcaldía de Bucaramanga están apoyando su aspiración y dijo que “no hayan qué más inventar”.