Más del 60% de las víctimas de accidentes de tránsito en Palmira son motociclistas

Palmira, Valle del Cauca

El Comité Local de Movilidad de Palmira informó que el 63% de las víctimas mortales de los accidentes de tránsito ocurridos en las diferentes vías de la localidad, tienen como protagonistas a los conductores de motocicletas.

Según las estadísticas del organismo se identificó que el 87 % de los fallecidos en las vías son hombres, el 41 % de ellos tiene un rango etario entre los 20 y 45 años, mientras que el 22 % corresponde a personas mayores. La población con mayor número de siniestros son los motociclistas.

De acuerdo con el secretario de Tránsito de Palmira, Daniel Parra, en su mayoría los usuarios de las motos no respeta las señales de tránsito, se pasa los semáforos, no utiliza casco y en una gran proporción no cuenta con una licencia de conducción habilitada para transitar las vías.

No obstante, las estadísticas del Comité Local de Movilidad de Palmira muestran que entre enero y agosto de 2023 se han presentado 471 siniestros viales, comparado con los 952 registrados en el mismo periodo del año pasado, lo cual representa una disminución del 51 % de los casos presentados.