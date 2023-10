“Decisión sobre el Metro se toma en las urnas no en una encerrona en China”: Claudia López

Bogotá

En medio del evento para conmemorar el Día Mundial del Habitat, la alcaldesa Claudia López se” despachó” sobre el Metro de Bogotá y dijo que en toda su carrera nunca había tenido tantos inconvenientes, todo por defender el proyecto Metro.

“A mi me han amenazado los políticos corruptos por denunciarlos, los paramilitares, los guerrilleros. Nunca en mi vida me han difamado tanto, como ha ocurrido por defender el Metro de Bogotá (…) les voy a decir una cosa, no voy a dejar parar el metro de Bogotá, punto final.

#BOGOTÁ. La Alcaldesa @ClaudiaLopez dijo: “El futuro del Metro se decide en las urnas, no en una encerrona en China”. Refiriéndose al viaje del presidente @petrogustavo el próximo 25 de Octubre. @JulianiMartinez pic.twitter.com/ABKojedPbi — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) October 2, 2023

Durante el evento, la alcaldesa envió un mensaje directo al presidente Gustavo Petro.

“El futuro del metro se decide en las urnas no en una encerrona en China, Bogotá se respeta”.

Aseguró la alcaldesa López que en este caso esta en juego la vida y la productividad de los bogotanos.

“Son los impuestos de los bogotanos los que están en juego, no es el ego de un caudillito de turno el que está en juego. Es la vida y productividad de Bogotá que a su vez es el 33% de la vida y la productividad de Colombia.”

Es de recordar que la Procuraduría General de la Nación anunció una investigación a la mandataria por la presunta existencia de corrupción en el proyecto de la Primera Línea del Metro de Bogotá, algo que la Alcaldesa ha desmentido en varias ocasiones.