Líderes de barrios incorporados al mapa catastral piden continuidad de GO

“Ya estamos en el mapa, ahora comienza el trabajo para acceder a servicios públicos y lograr lo que tanto soñamos que es la titulación de nuestros hogares”. Para Alexis Marimón, presidente de la Junta de Acción Comunal (JAC) de Villa Corelca, lograr la incorporación de su barrio al mapa catastral es un logro que divide en dos la historia de su comunidad, un momento que tardó más de 20 años en llegar.

“Villa Corelca tiene más de 6 mil habitantes, pero si veías el mapa de Cartagena era un lote vacío, no estábamos, después del proceso con GO Catastral en la actualización por fin lo logramos, y no crean que nunca lo habíamos intentado antes, lo hicimos más de 5 o 6 veces a través de la Defensoría del Pueblo, la Personería y hasta llegamos al Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) pero siempre había una traba”, explicó Marimón.

Isla de León, Villa Corelca, 2 de Noviembre, Primavera y Palestina son los 5 barrios que fueron incluidos en el mapa catastral de la ciudad durante la última actualización. Pero ¿por qué es para ellos tan relevante este paso?

“Hoy tenemos una pileta comunitaria, luz comunitaria y todo esto termina por causar conflictos en la comunidad, con los códigos catastrales de cada casa podemos avanzar en esos temas que nos vienen preocupando desde siempre, ya las empresas de servicios públicos no podrán decirnos que “no” porque no existimos, ahora estamos ahí, ya ubicados y el territorio caracterizado”, resaltó Amaury Morelos, presidente de la JAC de Isla de León.

Para Amaury y Alexis este es un momento de impulso a grandes mejoras en sus comunidades que se ve empañado por la noticia de la no prórroga del contrato con GO Catastral que finaliza en diciembre de este año.

“Si nos preguntan, para nosotros es un problema, sería una gran decepción, nos preocupa mucho que aún hay procesos en los que queremos avanzar y que sabemos que con GO será posible porque lo ha demostrado, nos ha acompañado y nos responde, ahora es la incertidumbre de pensar que quizá nos toque volver a empezar y se dilaten nuestros proyectos”, dijo Amaury.

Luz Dary Rodríguez, representante legal y presidenta de la JAC de 2 de Noviembre, destaca del ejercicio con GO Catastral la logística, organización, la guía y acompañamiento en el proceso de reconocimiento de viviendas.

“A veces la gente no entiende las dimensiones de este avance, pero para nuestra comunidad que ya tiene 24 años, es gracias a esto que comenzamos a llegar a Corvivienda, al departamento de Legalidad para que nuestra comunidad sea reconocida como barrio con la legalización; somos una comunidad que necesita reorganización de servicios públicos, y este paso de la incorporación al mapa catastral nos renovó los deseos de seguir avanzando”, dijo Luz Dary.

“Para que tengamos un final feliz y no volvamos a estancarnos en trámites que no avanzan, la presencia de GO en Cartagena para nosotros es vital”, aseguró la líder comunal.