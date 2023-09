¿Cuándo jugará nuevamente Lionel Messi con el Inter Miami?

Lionel Messi no ha podido jugar los últimos partidos del Inter Miami FC por lesión. EFE/EPA/ETIENNE LAURENT / ETIENNE LAURENT ( EFE )

Lionel Messi sufrió su primera decepción en el fútbol de los Estados Unidos, luego de estar ausente por lesión de la final de la Copa US Open que su equipo, el Inter Miami, terminó perdiendo con el Houston Dynamo.

Sobre el regreso del astro argentino, Gerardo ‘Tata’ Martino, entrenador del equipo, mostró este miércoles 28 de agosto su confianza en que el atacante podrá jugar antes de que termine la temporada regular de la MLS. “No era prudente que jugara (la final), está claro, ni siquiera para considerarlo algunos minutos porque corríamos riesgos”, explicó en una rueda de prensa.

“Y sí, él va a jugar seguramente antes de que termine la liga (...). A partir de hoy iremos partido a partido definiendo la situación para ver en qué momento el departamento médico nos dice que el está en condiciones de jugar sin correr riesgos”, agregó.

El Houston Dynamo se impuso por 1-2 en la final disputada en Miami a un Inter sin los lesionados Messi y Jordi Alba, ambos con problemas musculares. Al conjunto de rosa le quedan cinco encuentros en la MLS (el primero de ellos este sábado frente al New York City) para intentar escalar posiciones y entrar en los ‘playoff’.

Inter Miami tiene 32 puntos tras 29 encuentros en la MLS mientras que el New York City, noveno en la Conferencia Este (la última plaza que da acceso a las eliminatorias), cuenta con 37 puntos después de 31 partidos.

Reacciones a la ausencia de Messi

A la hora de explicar lo sucedido en la final perdida ante el Houston Dynamo, Martino hizo referencia al cansancio. Eso sí, no puso como excusa la ausencia del capitán argentino y reconoció la superioridad del rival durante el encuentro decisivo.

“Yo lo que vi es un equipo gastado. La realidad es que en algún momento íbamos a empezar a sufrir las consecuencias de tantos partidos... La realidad es que no lo merecimos, no lo merecíamos. Obviamente siempre hubiese sido bienvenido poder llegar incluso al alargue, pero la realidad es que Houston fue mejor que nosotros”, sentenció.

Por otro lado, os jugadores del Inter Miami fueron parte de la estrategia previa al partido guardando el secreto de la ausencia de Messi. “Lo supimos un día antes”, mencionó el defensor Serhiy Kryvtsov. Asimismo huyó de las excusas, pero reconoció la importancia de su referente: “Queríamos hacer un buen partido con él o sin él, obviamente es mejor cuando está Leo”.

Sin pisar el césped, Messi estuvo con sus compañeros en la previa y en el descanso, ejerciendo un día más de líder de este grupo. Así lo reconoció Dixon Arroyo: “El apoyo de Leo siempre está. Lo lamentamos porque no pudo ser parte del juego. Es un jugador extraordinario y diferente que tenemos, se le extrañó”.

En cuanto al rival de turno, el Houston, Griffin Dorsey, autor del primer tanto, reconoció que únicamente pudo cumplir una de las dos metas que tenía marcadas para la final: “Es un sueño jugar contra Lionel Messi, pero ganar un campeonato también lo es”.

Con la medalla de campeón al cuello, Dorsey aseguró que la ausencia del argentino no cambió su idea de juego. “Que no estuviera Messi no cambiaba nada para nosotros, estábamos aquí para jugar nuestro partido. Por supuesto que con él hubiera sido más difícil, pero seguíamos estando concentrados en los demás jugadores que hay a parte de Messi”, concluyó.

Agencia EFE