¡Orgullo y ejemplo! Luis Fernando Montoya sigue cosechando éxitos en su carrera

Luis Fernando Montoya. AFP PHOTO PHOTO/Fredy Amariles (Photo credit should read FREDY AMARILES/AFP via Getty Images) / FREDY AMARILES

Luis Fernando Montoya sigue dando ejemplo de resiliencia y amor por lo que se hace. El entrenador campeón de Copa Libertadores consiguió un nuevo logro en su carrera, luego de graduarse como Licenciado en Educación Física de la Universidad Minuto de Dios de Bello, Antioquia.

Según quedó resgitrado en imágenes del evento, el ‘Campeón de la Vida’, como se lo apoda, acudió a la ceremonia de graduación portando su respectiva toga y birrete junto a su esposa Adriana Herrera y seres queridos.

Querido Profe Montoya tus logros llenan de ALEGRÍA y ESPERANZA a todo el departamento. Es muy emocionante ver tu graduación como licenciado en Educación Física, Recreación y Deporte, una vez más nos demuestras que nada es imposible. ¡Felicitaciones CAMPEÓN DE LA VIDA!👏👏 pic.twitter.com/A54KdavBrL — Aníbal Gaviria Correa (@anibalgaviria) September 27, 2023

Asimismo le dio un emotivo discurso a sus compañeros respecto al valor que se le debe dar a la familia y los momentos realmente importantes de la vida. Emotividad total.

“Quiero contarles cómo llegué a todo esto. Un día le dije al conductor del bus del Caldas de Manizales usted no se puede quedar manejando bus, tiene que estudiar’. Hoy en día es el rector de la Universidad Uniminuto en Chinchiná y eso me motivó a mí para buscar este objetivo”, contó.

Y complementó: “Los invito a que hoy abracen a sus padres, les den las gracias por todo lo que han hecho por ustedes. Ese abrazo yo lo quisiera dar, lo que más le pido a Dios es que me deje mover por 5 minutos para abrazar a mi hijo y a mi esposa. Llevo 19 años intentando mover un dedo y no he podido. Háganlo ustedes, denle las gracias a los padres porque ese esfuerzo que han hecho ellos es para sentirse muy felices”.

Montoya recibió su cartón en medio de los aplausos y las felicitaciones de todos los presentes.

El profe Luís Fernando Montoya, conocido como el campeón de la vida, recibió a sus 66 años, el título de Licenciado en Actividad Física, Recreación y Deporte de la Uniminuto en Bello, Antioquia.

¿Cuál es tu excusa hoy? pic.twitter.com/U693yVjmEQ — Jean-Pierre Serna (@jpserna) September 28, 2023

Luis Fernando Montoya cosiguió una de las hazañas más importantes del balompié nacional, luego de conseguir la Copa Libertadore del 2004 con el Once Caldas, segundo título internacional del país a nivel del clubes.

Meses después de la histórica consagración, Montoya recibió dos disparos intentando proteger a su esposa de un robo. A raíz de lo anterior, su médula espinal quedó gravemente afectada, lo cual le produjo una cuadriplejía irreversible. A pesar de ello, se ha mantenido cerca del ambiente futbolístico y la actividad deportiva, siendo así un ejemplo para el país.