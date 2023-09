Asmet Salud pone en riesgo la vida y salud de niños con enfermedades huérfanas en Armenia

Armenia

No hay derecho, desesperados están las madres de familias de niños con enfermedades huérfanas, especiales o graves de la fundación Lazos Humanos porque la EPS Asmet Salud atenta contra la vida, la salud e integridad de los menores

Las madres de familia acudieron a Caracol Radio porque no saben qué hacer ante el calvario de esta EPS que desde hace meses no les entrega los medicamentos de alto costo, no asigna cita para las terapias, cirugías e incluso la entrega de pañales, hacen un llamado de SOS porque la calidad de vida de sus hijos se ve afectada por esta no prestación oportuna del servicio de salud.

Iván Fajardo el secretario de salud del departamento en diálogo con Caracol Radio reconoció que la entidad está colapsada por el número de quejas peticiones y reclamos de los usuarios de Asmet Salud

El funcionario sin embargo señalo que es responsabilidad de la Superintendencia Nacional de Salud que tiene intervenida esta EPS para que responda por la oportuna atención a los usuarios en especial a los niños