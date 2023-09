Oposición radicó nuevo proyecto de Reforma Laboral

Colombia

Los congresistas de oposición Polo Polo, Erika Tatiana Sánchez y Marelen Castillo, radicaron un nuevo proyecto de Reforma Laboral con el que buscan adicionar, al texto presentado por el Gobierno, temas como el fortalecimiento de los empresarios, el campesinado, el trabajo virtual y la formación de futuras generaciones. Según explicaron, no se trata de una contrarreforma.

“No es una contrarreforma a la reforma radicada en el Congreso de la República, este proyecto busca incluir distintos sectores y escenarios que fueron excluidos en el documento que radicó el gobierno nacional. Decirle al país que nosotros no estamos en contra de las reformas del Gobierno, al contrario, queremos constituir una reformas sociales y equitativas donde prevalezca el interés de todos los sectores y donde no se afecta al generador de empleo”, aseguró la representante Erika Tatiana Sánchez.

De acuerdo con el representante Polo Polo, el eje principal de este proyecto es la formalización, razón por la que también proponen como ejemplo el programa de Apoyo al Empleo Formal implementado durante el Gobierno de Iván Duque.

“Nosotros no estamos tocando temas como el horario de los trabajadores ni la moralidad de los trabajadores, en esta reforma nuestro eje principal es la formalización. Entendemos que hay un 54% de la economía sumergida en donde hoy estas personas no cotizan a pensión, no cotizan a salud, entonces la prioridad a través de esta reforma es lograr que todas las personas o un gran número de estas personas logren entrar a la formalización”.

Sumado a esto, la representante Marelen Castillo, destacó como otro punto clave de la iniciativa el cierre de la brecha profesional.

“Estamos apostando y la apuesta que hacen los empresarios y los expertos es que podamos formar y participar en la formación de las futuras generaciones, de los profesionales, pero de la mano del empresario entendiendo cuáles son las necesidades”.

Además, señalaron que con esta reforma se busca hacer un aporte al trabajo rural, pues lo que pretenden es normalizar el contrato agropecuario y así brindar todas las garantías al campesinado. De hecho, aseguraron que se han reunido con todos los gremios y sectores, entre estos la Sociedad Agropecuaria de Colombia, la ANDI, Comfenalco, medianos y pequeños empresarios para conformar este articulado.