“Con Diana Rojas tenemos el mismo objetivo: sacar a Cali del mal camino”: Alejandro Eder

Luego de una semana de especulaciones, finalmente se confirmó que Diana Rojas declina sus aspiraciones a la Alcaldía de Cali, y se suma a la campaña de Alejandro Eder, tal como había recomendado el exalcalde Maurice Armitage.

El candidato, Alejandro Eder, habló en 6AM HOY por HOY sobre la alianza gestada con Diana Rojas, con miras a hacerle frente a Roberto ‘Chontico’ Ortiz, quien se perfila como el preferido en las encuestas.

“Llevábamos casi dos semanas hablando, acordamos un mecanismo con el cual estuvimos de acuerdo, se adelantó de manera transparente y por eso hoy estamos en este evento donde Diana se suma a esta campaña”, explicó.

➡️#CaracolInforma📍"El resultado del mecanismo es que mi candidatura se suma a la de @alejoeder por #Cali. Hoy la ciudad necesita que estemos al frente para derrotar la politiquería y el continuismo…”, aseguró @DianaRojasCali pic.twitter.com/iNjWbjlsjS — Caracol Radio Cali (@Caracol_Cali) September 27, 2023

El candidato interpreta la decisión de Rojas, conocida como la ‘Calenísima’, como “un paso difícil” pero, según enfatiza, “que se ha dado con altura”.

“Reconozco la grandeza de Diana y de su equipo. Vamos a seguir con nuestro compromiso de trabajar por una Cali distinta, que funcione sin corrupción, segura y otra vez pujante”.

“Los problemas de Cali no son aislados, vivimos en una ciudad rodeada por lógicas de ilegalidad, todos los municipios vecinos tienen tasas de homicidio altas, solo con la cocaína de Jamundí los grupos ilegales tiene ventas cercanas a los $1,2 billones al año”, explicó el aspirante sobre la situación actual de la capital del Valle del Cauca.

“Si seguimos a este ritmo ese terrorismo puede llegar a Cali, vamos a trabajar para liderar desde la región junto con la Gobernación del valle, incluso la Gobernación del Cauca y el Gobierno nacional”, añadió.

“No es aceptable que sigamos en este abandono frente a las disidencias y otros grupos ilegales que se acercan a nuestra ciudad”, denunció el candidato.

Frente a la posibilidad de que se produzcan otras alianzas que beneficien a su rival, Eder respondió: “no me preocupa, he hablado con los otros candidatos, y tienen claro que Cali no aguanta el continuismo y si hay al que no se le perdona a Roberto Ortiz es que se haya llamado a sí mismo oposición y hoy lo veamos aliado con el clan Ospina”.

“Él (Roberto Ortíz) está aliado con las personas que tienen a Cali en su peor momento”, sentenció Alejandro Eder.