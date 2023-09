Roberto ‘El Chontico’ Ortiz no asistirá a debates por supuesta campaña negra en su contra

El excongresista y actual candidato a la Alcaldía de Cali, Roberto ‘El Chontico’ Ortiz, anunció en 10AM HOY por HOY de Caracol Radio que no asistirá a los próximos debates por cuenta de una campaña negra que, supuestamente, adelantan otros aspirantes en su contra.

Ortiz, quien encabeza la más reciente encuesta de intensión de voto realizada por Consultora GAD3, denunció que en los últimos días ha sido víctima de violencia verbal y propaganda sucia que se ha difundido en varios sectores de la capital del Valle del Cauca.

“No encuentro garantías. Cali amaneció llena de pasacalles. Están armando toda una estrategia de suciedad, de difamación. Han dicho que soy asaltante, violador. No es que me falte talante para ir a los debates, pero si voy me van a coger de matoneo”, aseguró el aspirante.

Asimismo, aseguró que otros candidatos han “pagado millones” de pesos para difundir información a través de redes sociales con el fin de difamarlo.

“Me dice la gente de Ladera y el Oriente de Cali: ‘Roberto, están llegando personas haciendo afirmaciones y entregando $150.000 a los ciudadanos diciéndole que van de parte de Ortiz”, denunció el candidato.

El candidato también se refirió al grave altercado que se presentó en la Torre de Cali, en medio del Foro del Consejo Distrital de Juventud de Cali, que ejemplificaría las tensiones que se presentan en la carrera por la Administración de la capital del Valle del Cauca.

En medio de este evento, que se efectuó el fin de semana, circulan dos versiones: una que habla sobre el supuesto intento de agresión por parte de un joven al aspirante Wilson Ruiz y otra que asegura que un escolta del exministro, amenazó y agredió con un arma de fuego a un joven que se encontraba en el recinto.

“Con estas incitaciones de violencia en las calles me ha tocado redoblar mi esquema de seguridad porque me han dicho que hay personas que han preguntado dónde vivo y mi mamá. No hay garantías”, señaló Ortiz.