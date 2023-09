Vuelve y juega:Canciller se excusa para no asistir a debate sobre licitación de pasaportes

Colombia

La Comisión Segunda del Senado tenía previsto adelantar un debate de control político sobre la licitación para la expedición de pasaportes, sin embargo, este se tuvo que aplazar tras llegar una comunicación del Canciller Álvaro Leyva en la que manifestó que no podía asistir a dicha sesión.

“En atención a la proposición relacionada en el asunto, mediante la cual se me convoca a debate de control político el martes 26 de septiembre de 2023, de forma respetuosa me permito extender mis más sinceras excusas, toda vez que por una situación sobreviniente de último momento y de carácter indelegable, relacionada con el asunto de la citación, no me es posible asistir a honrar mi compromiso con usted y con los miembros de la Comisión Segunda Constitucional del Senado de la

República”, dice la carta que envió el funcionario.

En la carta pidió al presidente de la Comisión Segunda que se contemple la posibilidad de reprogramar el debate.

“Por lo anterior, con el respeto por la labor del control político ejercido por los honorables miembros del Congreso de la República, mucho sabría agradecer que sea aceptada la presente excusa y que sea acordada una nueva fecha para abordar el asunto de la referencia de acuerdo con lo conversado con el Senador Mauricio Giraldo, citante de este debate”.

Cabe señalar que para el pasado 19 de septiembre estaba programado también un debate sobre este mismo tema, pero se aplazó porque el canciller Álvaro Leyva se excusó. En se momento manifestó que no podía acudir por encontrarse en Estados Unidos en la Asamblea General de la ONU.