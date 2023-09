Audios evidencian que esposa de narco financió campaña de Petro en Casanare

JUDICIAL

Sandra Navarro, esposa del narco Juan Carlos López Macías, alias ‘Sobrino’, colaboró en la campaña de Gustavo Petro a la presidencia.

Así lo acreditan decenas de audios de interceptaciones telefónicas que están en poder de las autoridades judiciales, y donde se escucha hablar a la esposa del narco con Sonia Bernal, quien ahora se desempeña como subdirectora de Gobierno, Gestión Territorial y Lucha contra la trata en el Ministerio del Interior.

Para ese momento, Bernal era la directora de campaña en Casanare, y según los audios publicados por la Unidad Investigativa de Noticias Caracol, ella pedía dinero a la esposa del narco para pagar su propia publicidad política en una emisora.

Sonia Bernal: Sandrita querida, ¿cómo estás? Sandra Navarro: ¿Cómo está doctora?, muy pendiente de todo. Ayer estuve en El Algarrobo hablando de sumercé, me la preguntaron doctora. Y por allá estuve regando publicidad y diciendo que por qué tienen que votar por ustedes, por el Pacto y todo eso Sonia Bernal: Ahí te abrimos ese espaciecito porque tu animaste (sic) que nos apoyabas, pero toca pagar ahorita en la tarde Sandra Navarro: ¿Cuánto es doctora ahí? Sonia Bernal: ¿Cuánto quedó? ¿800? 800 Sandra Navarro: Ah bueno, doctora. Yo voy a estar en la casa Petro a las 3 de la tarde. ¿Se los dejo en la oficina o cómo hago? Sonia Bernal: Sí, me los dejas ahí con Jenny. Lo sacamos que íbamos a pagarlo en la tarde, si no lo pagamos nos boletean esta noche Sandra Navarro: Tenemos que pagarlos porque tenemos que seguir hasta el 28 de mayo. De ahí pa´ lante más trabajo para todos, si Dios quiere

La relación entre Sonia Bernal y Sandra Navarro (esposa del narco) era tan cercana que no solo se pedía dinero, también videos y vehículos para facilitar el trabajo de la campaña electoral.

Esa investigación detalló que, el 5 de mayo en un evento en Yopal, En la tarima donde estaba la hoy vicepresidenta Francia Márquez, a pocos metros la acompañaba la esposa del mafioso.

En las interceptaciones, quedó evidencia que, al día siguiente de ese evento, la esposa del narco habló con su mamá y se ufanaba de las fotos que se tomó con Francia Márquez.

Sandra Navarro: ¿Sí vio la foto mía con Francia? Mamá: Sí Sandra Navarro: Le regalé ese poncho que me había traído, se acuerda que me había regalado don Wilson, que lo trajo por allá de Dubai. Y se lo pasé a la señora así cuando todo se había acabado. Le dije: mire doctora, este poncho me lo estoy estrenando hoy, pero se lo quiero regalar.

En las conversaciones también se escucha a un hombre llamado Yuber Comba, cercano a Sandra Navarro y a la campaña presidencial en Casanare. En una de ellas, el 9 de mayo de 2022, Yuber Comba pide que le presten una de las camionetas como parte de la avanzada de Gustavo Petro, en una visita a Yopal.

COLABORADORA PERMANENTE

Las interceptaciones que están en poder de la Fiscalía, la DEA y la Policía indican que Sandra Navarro, la esposa del narco, fue una colaboradora activa para la campaña de Gustavo Petro en Casanare. Esa participación fue de al menos durante seis meses.

Sandra Navarro: Yo lo que digo es que todos son un poco de hp y que a mí solamente me buscan para aportar plata. Entonces yo dije que les iba a decir en la próxima reunión y yo no sigo mariquiando más y que me paguen lo que me deben Mujer: ¿Quién? Sandra Navarro: Osbaldo me debe 400.000 pesos, la china de Francia me debe 200.000 pesos, que me paguen. Yo pagando eventos, pagando maricadas, ya me mamé, me mamé, me mamé de que no me tengan en cuenta. Yo no he criticado nada, solamente les voy a pedir, voy a decirle a Osbaldo que me devuelva la plata. Mujer: ¿Para qué, para lo de Petro?

Osbaldo Cáceres, era el hombre de confianza, mano derecha, y gestor logístico de Sonia Bernal, cuando ella fue directora de la campaña presidencial en Casanare. En otros de los audios revelados, la esposa del narco