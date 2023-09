La historia del avión de la FAC que viajó a Florida, Estados Unidos

Colombia

En redes sociales varios ciudadanos rastrearon el recorrido del avión de la Fuerza Aérea FAC 1222, aereonave que salió desde Washington hacia Orlando el pasado miércoles 20 de septiembre, misma fecha en que el presidente Gustavo Petro estaba en esa ciudad en el marco de la Asamblea General de Naciones Unidas.

La aeronave, que hace parte de la aviones de la flota de la Fuerza Aérea de Colombia, en ocasiones es asignado a la Presidencia y a la vicepresidencia, sin embargo, esta vez se encontraba en una misión especial y tuvo una parada de tres días en Orlando, Florida la ciudad donde están ubicados los parques de Disney.

Las versiones de dicho viaje surgieron en redes y algunos internautas aseguraron que el presidente Gustavo Petro y su familia habrían viajado a Disney aprovechando su estancia en Estados Unidos.

Sin embargo, el gobierno aclaró que el jefe de estado se movilizó en el avión FAC001 y regresó a Colombia en la madrugada del jueves 28 de septiembre; en dicho avión acompañó al presidente la primera dama Verónica Alcocer y su hija menor Antonella Petro.

Otra de las versiones señalaba que la vicepresidenta Francia Márquez habría viajado a esa ciudad, pues también se encontraba en Estados Unidos con agenda en Nueva York y Washington, sin embargo, desde el gobierno aclararon que la vicepresidenta viajó en un vuelo comercial y no se movilizó a otra ciudad.

FUERZA AÉREA RESPONDE

En medio de la polemica la Fuerza Aeroespacial Colombiana emitió un comunicado en el que informó que del 10 al 23 de septiembre, se llevó a cabo una comisión colectiva transitoria especial a los Estados Unidos, de 96 Alféreces de la Escuela Militar de Aviación Marco Fidel Suárez, quienes realizaron la práctica geoestratégica internacional como parte de su formación integral.

“Ciudades como Colorado, Dayton, New York, Norfolk, Washington DC, Annapolis y Orlando, hicieron parte del itinerario en donde se visitó la Academia Militar de la Fuerza Aérea, el museo aeroespacial de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, la Academia Militar del Ejército de los Estados Unidos “West Point”, el Intrepid Air, Sea And Space Museum, el National September 9/11 Memorial & Museum, Naval Air Station Oceana, el Smithsonian National Air & Space Museum, la Academia Naval de los Estados Unidos, el US Air Force Memorial, el Arlington National Cemetery y el Kennedy Space Center, en Cabo Cañaveral, Florida”, explicaron.

Además, señalaron que este requerimiento aéreo se cumplió en el Boeing 737 con matrícula FAC- 1222, como parte del proceso de desarrollo y fortalecimiento de las competencias profesionales y militares.

Tras conocer los rumores que aseguraban que el mandatario y su famlia viajaron a los parques de Disney, el presidente Gustavo Petro se pronunció en redes sociales y aseguró:

“Increible lo de un sector de la prensa nacional. Ya estaban pensando en algún viaje mio oscuro a la Florida, seguiendo la opinion de un miembro de la oposición, lo insinuaron públicamente y esto es lo que pasó”, citando el comunicado de la FAC.