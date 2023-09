Edgar Páez, presidente de Tigres FC, fue asesinado en Bogotá

Edgar Jesús Páez, presidente de Tigres FC, fue asesinado en la noche de este 23 de septiembre, luego del partido entre el cuadro bogotano y Atlético FC, válido por la fecha 13 del Torneo de Ascenso.

El hecho ocurrió en Puente Aranda, justo cuando el dirigente salía de Techo, en donde queda ubicado el escenario deportivo. Allí fue baleado por dos sicarios que se transportaban en moto. Tras esto, Páez fue llevado a la Clínica Méderi y aunque los médicos intentaron mantenerlo con vida, no fue posible.

Diego Rueda, periodista de Caracol Radio y director de El Vbar Caracol, confirmó la noticia a través de redes sociales: “Muy grave y triste esta noticia. Edgar Páez, presidente del equipo Tigres del Torneo de ascenso en Colombia, fue asesinado después del partido frente a Atlético”

Toda esta situación se dio justo cuando se disputaba el clásico entre América de Cali y Atlético Nacional en el Pascual Guerrero.

Reacciones al asesinato

Miembros del fútbol colombiano ya reaccionaron a la noticia. Por un lado, tanto la Federación Colombiana de Fútbol (FCF) como la Dimayor lamentaron el fallecimiento de Páez, mientras que Carlos Marlos Zuluaga, presidente de Equidad, se mostró dolido por lo ocurrido.

“La Federación Colombiana de Fútbol y su Comité Ejecutivo, lamentan el fallecimiento del señor Édgar Paez presidente del Club Tigres FC. Desde el fútbol colombiano expresamos nuestras condolencias y acompañamos en su dolor a familiares, amigos y allegados. Q.E.P.D.”, publicó la Federación

“La DIMAYOR y sus 36 clubes afiliados lamentan el fallecimiento de Edgar Páez, presidente del club Tigres. La familia del Fútbol profesional Colombiano extiende un sentido pésame a sus familiares y seres queridos”, trinó la Dimayor.

Y Zuluaga expusó: “Edgar Paez. Genio y figura hasta la sepultura. Amigo de sus amigos con posiciones firmes de las que se podía estar o no de acuerdo. Siempre firme en posiciones,pero No merecía morir de esa manera.,es más,el fútbol no merece esto. Que Dios nos juzgue y nos proteja. QDEP”.

Páez como dirigente

Edgar Páez estuvo ligado a la diregencia deportiva desde hace años. Hizo parte de la junta directiva de Independiente Santa Fe y con Tigres logró en 2016 el histórico ascenso a la primera categoría del balompié nacional. Disputó la Liga en 2017 y tras un año regresó a Segunda, desde entonces allí ha permanecido.

En lo deportivo, el 2023 no ha sido bueno para el cuadro capitalino. En el primer semestre culminó decimocuarto con 15 puntos, producto de cuatro victorias, tres empates y nueve derrotas; ahora, en el Finalización, es penúltimo con apenas 9 unidades.