“Siempre soñó con dejar un museo con artistas internacionales”: Pilar Velilla sobre Botero

La periodista y exdirectora del Museo de Antioquia, Pilar Velilla, estuvo en 10AM Hoy por Hoy de Caracol Radio, hablando sobre la colección privada de arte que el maestro Fernando Botero le donó a Colombia.

En la conversación aseguró que uno de los más grandes legados que dejó el artista Colombiano fue su generosidad.

“Hay muchos artistas de talla mundial, pero ninguno tan generoso con ciudad como Fernando Botero. Hay que decir que las ciudades que hacen homenaje a sus grandes artistas han tenido que comprar las obras para hacer un museo en su honor. En el caso nuestro, Botero ofreció repetidamente, durante años su obra, pero infortunadamente nunca se le hizo caso, yo como periodista lo sabía y por eso cuando llegué al Museo de Antioquia, retomé esa idea”, expresó Velilla.

Así mismo, indicó que la impresionante donación que dejó el maestro al país inició realmente en 1974. “Siempre que Botero hizo una donación dejó una promesa, si el museo cambia, si realmente es un museo grande, importante, yo haría una gran donación... Botero dijo: ‘yo le he ofrecido a Medellín, pero no me han parado bolas’ ”, contó la periodista.

Dijo que “Botero siempre deseó que la gente de Colombia pudiera ver arte de grandes artistas y siempre soñó con dejar un museo con artistas internacionales”

Destacó la relevancia para la historia de Medellín del Museo al aire libre del maestro. “Con ese regalo para la ciudad, empieza la historia de generosidad y de grandeza, lo que significa para Colombia, y hasta para América Latina, que tengamos un museo con una colección de obras tan completa en Medellín y en Bogotá. Gracias a la generosidad de este hombre. Lo que tenemos que hacer, ahora es agradecer y reconocer todo lo que hizo, no solo como artista, sino como ser humano, agregó.