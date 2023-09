Comunidad de Barbosa no llegó a ningún acuerdo con la ANI y anunció paro indefinido

Valle de Aburrá

En la mañana de este jueves un grupo de la comunidad que integran el Comité No Más Peaje Para Barbosa se reunió con representantes de la concesión Vinus y la ANI, pero luego de varias horas de diálogo no llegaron a ningún acuerdo. La comunidad indica que les enviaron funcionarios sin poder de decisión lo que no permite que se avance en las conversaciones en cuanto a las dos posiciones, una es que se retire el peaje Trapiche y los funcionarios tratan de explicar las condiciones contractuales con la obra que impiden esa solicitud.

Al medio día la comunidad bastante molesta, dicen ellos que, de recibir las mismas explicaciones, pero ninguna solución, decidió bloquear la movilidad en la doble calzada Niquía- Barbosa a la altura de la vereda el Machete. Allí realizaron una protesta que se extendió hasta la noche generando un inmenso trancón, ya que los vehículos estaban tratando de tomar la vía antigua por Girardota, pero en la tarde también fue bloqueada.

“Yo quiero enviarle un mensaje a la ANI y al concesionario Vinus, que no es con cuatro personas con las que se negocia, no es a cuatro personas a las que tiene perjudicadas con el peaje es a toda una comunidad, entonces, el propósito de que se instalara la mesa técnica era para tratar de que se reprogramara la reunión, no dieron fecha y que dice la comunidad ya mismo nos vamos de paro, tenemos que entrar en un paro indefinido para que ellos organicen sus agendas, porque ellos de otra manera no escuchan”, aseveró Oscar Gutiérrez integrante del Comité No Más Peajes para Barbosa.

También se quejaron de que las personas que representaron a la concesión y a la ANI les indicaron que no podían contar con las agendas de los altos directivos de Agencia Nacional de Infraestructura, el gobernador y el ministro de transporte, por lo que según los manifestantes era difícil acodar una fecha para que lleguen a escucharlos.

Una de las funcionarias durante la reunión trató de explicarle a la comunidad que ellos sí estaban escuchando y atendiendo los requerimientos de la población, incluso, indicó que actualmente Barbosa tiene 5200 cupos de tarifa diferencial, pero los habitantes están cerrados en que lo único que quieren es que se retire el peaje y por ello comenzaron con la protesta indefinida.