Champions League: resultados de la primera fecha y tabla de posiciones

La Champions League está de regreso. Esta semana, entre el martes 19 y miércoles 20 de septiembre, se disputa la primera fecha de la fase de grupos con duelos sumamente interesantes.

En el primer orden de la jornada se disputaron ocho encuentros. París Saint-Germain, Porto, Manchester City y Barcelona cumplieron al ganar sus respectivos partidos, mientras que la gran sorpresa del día llegó por cuenta de la Lazio y su agónico empate, gol de arquero, frente al Atlético de Madrid.

En la agenda se vienen tres partidos a destacar de los cho programados: Manchester United Vs. Bayern Múnich, Arsenal Vs. PSV y Real Sociedad Vs. Inter de Milán.

