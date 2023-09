David González asume toda la responsabilidad en Tolima y le hace una promesa a la hinchada

El lunes 18 de septiembre, Deportes Tolima oficializó la llegada de David González en reemplazo del argentino Juan Cruz Real. El exfutbolista y ahora entrenador habló con El Vbar de Caracol sobre sus primeras horas en Ibagué y los planes que tiene para asegurar un puesto entre los ocho mejores.

En una carrera contra el tiempo, el nuevo entrenador del Vinotinto y Oro está comprometido con que el equipo clasifique. “Aquí tenemos una nómina muy amplia y de jugadores de mucho recorrido que han estado en muchos equipos y que han pasado por muchos entrenadores, o sea que eso no va ser un problema”, comentó respecto a la dificultad que representa llegar a estas alturas de la temporada con un nuevo proyecto.

Su primer partido al mando será en la decimotercera fecha de la Liga, teniendo en cuenta que la nómina venía siendo dirigida por José Arastey, cuando reciba en casa a Envigado y busque replicar su último triunfo ante Pasto. “Como cabeza visible en este momento de este proyecto deportivo, el objetivo no puede ser otro, el objetivo tiene que ser clasificar”, concluyó al asumir toda la responsabilidad de los resultados del equipo de ahora en adelante.

Realidad en Tolima

Primeras horas en Ibagué: Muy contento de estar aquí, de hablar con los muchachos, de verlos, de sentir y saber que el compromiso está, de asumir este reto, de estos nueve partidos que quedan para tratar de sellar esa clasificación que es el objetivo principal en este momento.

¿Cómo encontró al equipo? Bien ese partido en Pasto, el resultado y más la manera en que se dio es un golpe anímico fuerte, lo vamos a asumir como un punto de inflexión, como un punto donde todos somos conscientes de que podemos darle la vuelta a esta situación en la tabla y aprovechar eso para ganar momentum y ganar partidos obviamente.

Entrevista con César Camargo: En realidad es una charla amena donde se responden las preguntas del presidente donde se enseña un proyecto deportivo que en realidad nosotros tenemos establecido desde hace ya vario tiempo, un proyecto que obviamente sabemos que necesitamos mostrar resultados y hacer que el equipo revierta esta situación pero que es un proyecto que también le apunta a mejorar el club, a que en el largo tiempo, que esperemos que así sea, se convierta en un equipo altamente competitivo, así como lo hizo Tolima en estos últimos cinco o seis años. Tratar de ayudarle al club a crecer también, a que los jugadores crezcan y que entiendan cosas que de pronto uno como jugado lastimosamente no se le hacen claras y nunca tuvimos gente que nos ayudara y eso es lo que estamos buscando, que el jugador mejore y sepa porqué hace las cosas y salga a una cancha a jugar el partido.

Su compromiso con el equipo

Asume toda la responsabilidad: Nosotros asumimos este reto en el momento de aceptar este proyecto, ese problema se convierte en nuestro problema. Como cabeza visible en este momento de este proyecto deportivo, el objetivo no puede ser otro, el objetivo tiene que ser clasificar. Tenemos claro el camino hacia adelante, tenemos claro los rivales que nos tocan y tenemos claro que lo podemos hacer, por la calidad de la plantilla, por la calidad de los jugadores que tenemos y eso es a lo que le vamos a apuntar.

Implementar sus ideas en el equipo: Eso tiene que ser un proceso lento y seguro, de todas maneras la idea y la huella que tiene el equipo es muy buena, en parte va como muy de la mano también de lo que es nuestra idea y nuestro propósito y poco a poco en los pocos entrenamientos que tengamos vamos a tratar de meter información, de que el jugador vaya dándose cuenta más o menos qué es lo que nosotros queremos, pero ahora en estos partidos que vienen tan encima y tan rápido hay que simplemente ajustar lo que nosotros como cuerpo técnico consideremos, poco para no crear un trauma ni que sea contraproducente.

¿El jugador se adapta al técnico o viceversa? Es un poco de las dos, obviamente lo primero es, ninguna idea de un entrenador funciona si no tiene los jugadores aptos para esa idea, pero entonces ahí es donde uno se adapta a los jugadores que tiene. Pero como lo he dicho muchas veces, aquí tenemos una nómina muy amplia y de jugadores de mucho recorrido que han estado en muchos equipos y que han pasado por muchos entrenadores, o sea que eso no va ser un problema.