90 emprendedores recibieron insumos y activos fijos para sus negocios en Cartagena

Cartagena

Con capacitación, entrenamiento y asistencia con capital semilla a emprendedoras y emprendedores de barrios priorizados por el Plan de Desarrollo Salvemos Juntos a Cartagena, el gobierno distrital lideró una ruta para sacar de la pobreza extrema a las familias más vulnerables de la ciudad.

Así lo confirmó el alcalde William Dau durante la entrega de activos fijos e insumos a 90 beneficiarios del programa Somos Progreso, en El Pozón, donde además reconoció el propósito de este programa de mantener el acompañamiento a los emprendedores para que se fortalezcan, generen oportunidades a las familias y produzcan más empleos que impacten en su comunidad.

“Llegamos ya a 854 de los 1.050 emprendedores y emprendedoras que podrán fortalecer sus unidades productivas. Nuevamente, desde el barrio El Pozón, ‘Somos Progreso’ para 90 familias en pobreza extrema que decidieron emprender, y hoy se potencian con nuestra alianza AGAPE- Opportunity; estas son las acciones de transformación positiva de la Alcaldía, a través del PES-Pedro Romero, que en lo posible, contribuyen a disminuir la pobreza extrema en la ciudad”, precisó su directora Delly de La Rosa.

En esta oportunidad, fueron entregadas neveras, vitrinas, máquinas de coser, insumos de peluquería, congeladores, sillas de barbería, maquinaria de estampados, fruteras y otros activos fijos.

Camilo García, vicepresidente de Relaciones para América Latina de Opportunity International, también asistió a las entregas y destacó que los 1.050 beneficiarios han cambiado su mentalidad sobre lo que es un negocio, ponderando vectores antes desconocidos como la relación costo-beneficio, el mercadeo efectivos y el ahorro para progresar y crecer, lo que “definitivamente nos está poniendo en frente de una nueva generación de empresarios”.

Emprendedores que multiplicarán sueños

Diana Doria, beneficiaria de la jornada, espera que su negocio llamado “Variedades Los K Mendoza” crezca de gran manera: “Ahora soy otra persona porque aprendí muchas cosas que me cambiaron mi proyecto de mi vida. Me veo como una nueva empresaria que seguirá creciendo y que en el futuro podré dar empleo para ayudar a otras personas a salir adelante”, manifestó.

Por su parte, Lewis Marín, empresario de estampados, indicó que “es una oportunidad en mi vida, porque las condiciones económicas de mi familia no me habían permitido tener ni la formación ni la máquina que hoy me entregaron económicas”.