Quintabani denuncia amenazas contra él y su familia: Llegaron 12 o 15 motos a mi casa

Óscar Héctor Quintabani, director técnico del Deportes Quindío, contó en diálogo con 6AM Hoy por Hoy de Caracol Radio cómo fueron las últimas amenazas en su contra por supuestos hinchas del equipo. En la noche de este martes entre 12 y 15 motos buscaron intentar entrar hasta su hogar.

“Anoche estaba mi hija asustada, le pregunto qué pasaba, estaba con unos amiguitos en la puerta de la unidad... En ese momento me llaman de portería, me comunican que había una cantidad de motos, 12 o 15 motos, todos con cascos, diciendo que querían entrar a mi propiedad, escribieron mi nombre, que me vaya, dibujaron un ataúd con la cruz a la vuelta”, reveló Quintabani.

“Este tipo de situaciones se están repitiendo mucho, en general en el país y no debe ser así. Llevo más de 40 años en el país, como profesional y como ciudadano tengo una hoja de vida limpia”, reflexionó el estratega sobre lo sucedido. La semana pasada sus jugadores habían sido atacados también por supuestos aficionados.

El colombo-argentino aseguró que ya se encuentra trabajando con las autoridades para identificar a los responsables de las intimidaciones. “No hay justificación para la violencia, el fútbol es pasión y la pasión es esa, no podemos llegar a efectos extremos, hay que denunciarlos”.

Y añadió sobre las respectivas denuncias que ha instaurado. “A nadie le gusta que lo violenten y más, uno protege a los hijos. Anoche lógicamente las autoridades reaccionaron, tuve en mi casa a la gente de la Policía, un Coronel vino a ponerse a órdenes, voy a la Fiscalía a poner la denuncia”.

Por ahora Óscar Héctor Quintabani continuará al frente del Deportes Quindío. Su equipo marcha noveno en la segunda división con 14 puntos, la mitad de los que tiene el líder Fortaleza y con las mismas unidades del octavo puesto del Real Santander.