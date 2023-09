Lucas González aclara la polémica ¿es hincha de Atlético Nacional?

Lucas González pasó del odio al amor en la hinchada del América de Cali. Luego de no convencer con los resultados en sus primeros partidos dirigidos, la situación entre la fanaticada y el cuerpo técnico parecía insostenible, pero los jugadores del equipo acordaron respaldar al bogotano y desde entonces acumulan 7 juegos sin perder en la Liga Colombiana y ya están en la zona alta de la clasificación.

Entre tantas críticas que le hacía el hincha Escarlata a González, hubo una que causó indignación, y fue la acusación que se le hizo de ser seguidor de Atlético Nacional, equipo en el que incluso estuvo a cargo de las divisiones menores desde 2021 hasta mediados de 2022, cuando asumió como DT de Águilas Doradas.

En diálogo con Steven Arce, director de El Alargue de Caracol Radio y de el Diario AS Colombia, el técnico de 42 años habló de esas aseveraciones que hicieron cuando él estaba en el cuadro de Rionegro y que no fueron bien tomadas por los seguidores del equipo vallecaucano.

“Sin duda que la eliminación con Nacional acelera 10 partidos (la presión). Nosotros en la fecha 5 teníamos 5 puntos y parecía que fuera la fecha 15 con los mismos 5 puntos. Sabía que cuando los centrales entraran en su nivel de rendimiento esto iba a cambiar”, inició diciendo sobre el momento tenso que pasó.

“Desafortunadamente sale gente a poner comentarios cuando ya uno estaba en Águilas, asociándome como si hubiese sido hincha de Nacional, que no es así. Simplemente es un gran club al que estoy agradecido por darme la posibilidad de regresar a trabajar después de muchos años fuera del país. Pero alguien sale a decir que yo amo a Nacional, entonces cuando vienes a América el hincha se predispone ante esa situación, algo que era innecesario e injusto porque no era verdad”, dijo al respecto.

Sus sueños

Entre tantos temas que tocó, habló de los sueños que tiene como director técnico: dirigir en Europa y a la Selección Colombia, siendo este último “su máximo”.

“Tengo mis sueños y el máximo es dirigir a Selección Colombia. Esperemos que tenga suficiente vida y la carrera vaya bien para que uno aspire a que ese sueño sea tangible y por lo menos sonar a ser candidato. Sé que estamos lejos. Sueño con dirigir en Europa, creo que el único colombiano que ha dirigido en Europa es Pacho (Maturana) y me gustaría ser el siguiente. Hice mi preparación en Europa pensando en eso, saqué mi licencia pro como entrenador, tengo mi pasaporte español y ojalá algún día pueda dirigir en LaLiga. Todos los entrenadores soñamos con eso, pero en mi caso particular es algo que tengo desde que tengo memoria”.

Respaldo de los jugadores: “Es algo que me va a quedar a mí en el corazón para siempre porque cuando uno trabaja en este deporte, estás expuesto siempre a las críticas, siempre estás en el ojo del huracán, te juzgan por los resultados. Entonces siempre estamos expuestos a que este tipo de cosas pasen. Tu crees que sabes que tan sólido está el proceso que estás construyendo, pero nunca sabes hasta que estás expuesto a una situación como esta. Acá pasó muy rápido, no teníamos ocho semanas. Creo que eran 6-7 semanas de haber iniciado nosotros el proceso, del primer día que habíamos entrenado, incluyendo pretemporada”.

Ambiente hostil y el recuerdo de ser hincha del Real Cartagena: “Las críticas las esperamos siempre, son parte de nuestra profesión. Lo que considero que llegó muy rápido fue el ambiente de hostilidad, enfrentar partidos con ese ambiente contra el equipo y a mí como entrenador eso pasa porque estamos expuestos a los resultados, pero que pase en la fecha 5 no es normal. Lo primero que se me pasó por la cabeza fue tristeza, no personal, sino precisamente porque sentíamos que no podíamos cumplir con las expectativas de las personas que nos habían traído acá y entiendo al hincha. Recuerdo que cuando era niño lo sufría con la Selección, crecí en Cartagena y también lo sufrí con Real Cartagena y uno tiene ese sentimiento de que su equipo gane. No puedo decir que soy hincha del Real Cartagena, pero fui hincha, crecí siendo del Real porque me crié gran parte de mi niñez en Cartagena”.

Admiración por Juan Carlos Osorio: “Es un excelente entrenador, creo que hay dos o tres entrenadores que han marcado historia en el fútbol colombiano y Juan es uno de ellos. Como todos, ha tenido procesos malos y exitosos. Yo apenas estoy empezando mi carrera. Lo conozco por Alexis, hemos visto partidos juntos, pero no muy cercana, me gustaría que fuera más cercana”.

Lea la entrevista completa acá