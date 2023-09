Alberto Gamero: “Si nosotros no rotamos a la gente, se nos va a reventar el grupo”

Millonarios logró un valioso empate 1-1 ante el Medellín en el estadio Atanasio Girardot, por la fecha 12 del fútbol colombiano. El estratega del cuadro bogotano, Alberto Gamero, se mostró satisfecho con el desempeño de sus dirigidos, reconociendo que fue un partido complejo, pero destacando la labor de los que jugaron como titulares e ingresaron desde el banco de suplentes.

El técnico samario explicó que debido a la seguidilla de partidos se ha visto obligado a rotar su nómina, algo que debe seguir haciendo para que no se le “reviente el grupo”. El cuadro Embajador volverá a escena el próximo jueves, cuando reciba en El Campín al Atlético Huila.

Los cambios para el segundo tiempo

“Las dos cosas se unieron, las amarillas en un partido intenso como nosotros lo teníamos presupuestado, en unas posiciones donde nosotros teníamos intención de jugar por ahí que era por dentro, lo de (Óscar) Vanegas y lo de (Daniel) Giraldo, ya hubo un clásico que nosotros nos quedamos con nueve hombres y nos costó y sufrimos. Hoy era un partido donde había mucha dinámica, ida y vuelta, y los tropezones. Y lo de (Jorge) Arias, nosotros en algún momento pensamos que Arias podía ser un marcador y no un lateral, y a veces por ahí también necesitábamos salir, para que (Anderson) Plata se preocupara, pero la misión de Arias era que no me saliera, jugando como un central atrasado. Se los dije en la charla, estos tres jugadores que entraron habían jugado el viernes contra Bucaramanga y habían jugado muy bien. Hoy fueron al banco y tenían que entrar, y yo creo que entraron muy bien, eso también hace ver que el grupo está consciente que el que tiene que entrar tiene que responder, los que entraron de titular y los que entraron despúes en el segundo tiempo”.

¿Por qué rotó?

“Ustedes vieron que Medellín el partido pasado jugó Chaverra y Gómez, no jugaron los dos laterales, no jugaron los dos extremos. En esta seguidilla de partidos, lo que nosotros estamos pretendiendo es que el grupo esté consciente que en cualquier momento van a jugar. El día viernes salió lesionado Llinás, Guerra, Jades y Uribe, y el mismo Bertel que terminó con una dolencia. Yo le dije a ellos ‘hoy el partido es muy importante’, pero tenemos que acordarnos que ya el jueves tenemos otra vez partido en Bogotá, y el domingo otra vez partido aquí. Si nosotros no rotamos la gente, no le damos responsabilidades a aquellos que no están jugando, se nos va a reventar el grupo. Ojalá que ellos entiendan eso y que mucha gente entienda eso también. Hoy porque sacamos un resultado importante ante un gran equipo, pero si el equipo hubiera perdido a lo mejor que porque sacamos a los jugadores que jugaron bien allá”.

Preocupación por la pelota quieta en contra

“Nosotros lo trabajamos a diario, hoy sabíamos que ibamos a encontrar un equipo que tiene un muy buen volumen aéreo ofensivo. Muchas veces en las pelotas quietas son duelos aéreos, tenemos que reconocer que Medellín es un equipo de esos, con sus dos centrales, sus dos laterales, tiene buena presencia ofensiva. Son cosas que hay que corregir, nosotros nunca vamos a tapar el cielo con un dedo, diciendo que ahí estamos bien. Si te das cuenta los goles que nos hacen a nosotros no todos son de pelota quieta. Yo tengo un equipo que tengo dos centrales con muy buena talla y un nueve que me puede ser cabeza de aérea, pero no tengo un equipo grande”.

Opinión del Huila

“Huila el día jueves es un partido clave para nosotros, va a ser clave ese partido, la evolución que ha tenido Huila con Diego Corredor ha sido importante. Es un partido con mucha paciencia, con mucha tranquilidad, pero es un partido que necesitamos ganarlo para acomodarnos en la tabla”.

Opinión del partido

“Hoy enfrentamos a un equipo muy bravo, este es un buen equipo, para esos equipos con muy volumen ofensivo hay que atacarlo, por momentos Medellín nos sometió a defendernos, no fue que nosotros nos defendimos, porque teníamos a Ruiz, a Silva, a Cataño, a Castro, no son defensores, te defienden porque pasan la línea del balón, ocupan un espacio, pero en los duelos ellos no te van a ganar. Nosotros siempre tratamos eso, de poner un partido así. Me gustó mucho el partido por eso, nosotros intentamos atacar, ellos nos atacaron, fue un partido de ida y vuelta. A nosotros cuando los equipos salen y nos ponen esos partidos de ida y vuelta a nosotros hasta nos va mejor, que cuando encontramos esos equipos que se nos encierran en un bloque bajo y no alcamos a descifrar”.

Su opinión de Daniel Ruiz

“Daniel es un jugador de mucha calidad, de mucha técnica y el gol de hoy fue de una persona técnica. Hoy tenía frente en el arco a un porterazo como Chunga y era la única forma que entrara ese balón, un globito. Y se está acostumbrando a eso, a ser un extremo ida y vuelta, como por momento lo hace también Cataño, eso le pido yo, eso es lo que le pido yo, como volantes creativos le falta el ida y vuelta y se está acostumbrando”.

¿El juego fue cómo lo planeó?

“Medellín es un equipo que tiene su fútbol moderno, de hacer presión alta y su inicio de juego. Nosotros también habíamos visto su inicio de juego, yo siempre lo he dicho, el inicio de juego mío no es para jugar bonito, a mí me interesa jugar bonito en el área contraria. Pocas veces nos quitaron balón, pero también nos dimos cuenta que Medellín pocas veces nos hizo inicio de juego. Intentamos eso, porque Medellín es un equipo que cuando te arma a veces se descuidan y se van del partido, esperando una contra, eso lo teníamos presupuestado y analizado, y ahí nos comportamos bien también”.

¿Cómo no relajarse tras ganar el título?

“Son pocos equipos que hacen eso, últimamente creo que lo hizo Tolima, pero este Millonarios, yo se lo he dicho a ellos, hemos cometido errores y por eso llevamos 16 puntos, podíamos haber llevado un poquito más, pero aquí la palabra cansancio ya se le acabo a ellos, yo les digo a ellos ‘si están cansados me dicen y yo pongo a otro’, pero yo acá no voy a jugar jugadores cansados. Aquí nosotros ellos saben, todos los días hablamos, tenemos nuestro psicólogo, pero todos los días les decimos que Millonarios tiene que meterse en los cuadrangulares todos los semestres, indudablemente hemos cometido errores, hemos perdido partidos que a lo mejor no hubiéramos merecidos, pero nosotros estamos enfocados que vamos a pelear este torneo también y vamos a pelear la Copa BetPlay también. Este es un grupo humilde, trabajador y que sabe para donde va. El objetivo de nosotros es que vamos a meternos, vamos a pelear hasta el último partido, ya estamos un poquito cerca, somos los últimos dos campeones de Liga y Copa, y vamos a defender ese título nuevamente, ojalá se nos pueda dar”.

Mackalister y un partido “delicioso”

David Mackalister Silva, capitán de Millonarios, también destacó la intensidad del partido y aseguró que además de los jugadores, el manejo que le dio el árbitro al partido contribuyó para la dinámica e intensidad del compromiso.

“Cuando se acabó el partido se lo dije a Daniel Torres ‘que partido tan delicioso’, no fue hermoso porque no ganamos, pero un partido muy dinámico, muy intenso, con dos equipos que proponen, dos equipos que tienen movimientos interesantes. Para el ritmo del juego de hoy aportamos todos desde el cuerpo arbitral y los que estuvimos dentro del terreno de juego. Esperemos que nuestro fútbol pueda seguir avanzando en el tema de intensidad”, comentó.