David Alonso cuenta los motivos por los que decidió correr por Colombia y no por España

El piloto colombo-español David Alonso, una de las grandes revelaciones del motociclismo mundial, dialogó con el progama A Vivir que Son Dos Días de Caracol Radio, donde entregó varios detalles de su temporada y su vinculo con el país.

Alonso, de 17 años, nació en España, pero su mamá, Marcela Gómez, es colombiana, correr para el país es una forma de homenajearla. “Nací en España, pero efectivamente mi madre es colombiana y lo decidimos con el equipo y la familia, pero también en honor a mi madre, para que esté orgullosa y puede sacar su bandera cuando suba al podio”.

“Aparte de en honor a mi madre la bandera, también nos hacía ilusión y que ahora suene el himno de Colombia por primera vez en un campeonato del mundo, a mí me llena de orgullo y creo que puede venir bien al país, al campeonato. Al fin y al cabo estás subiendo una bandera diferente y pues también yo creo que puede ser bueno”, agregó al respecto.

Y añadió de sus visitas a Colombia: “fui de muy pequeño, de esos viajes que recuerdas poco, fui de 14 años una segunda vez. Tengo muchas ganas de volver a ir, porque me gustó mucho, ojalá al final de año, cuando se acabe la temporada. De lo que recuerdo la última vez, es un país que me gustó mucho, la cultura, la gente y como se vive allí”.

De cómo empezó en el motociclismo, contó: “empecé a los 5 años y a los 6 a competir, que era la edad mínima. Yo las veía por la tele, me llamaban la atención, mi padre tenía una moto para ir a trabajar, me subía en la moto de vez en cuando. Ya empiezan que te compran la moto de juguete y luego me dejaron probar a los 5 en una escuela en Madrid. Desde que las ví por la tele, a primera vista ya me gustaron mucho”.

Su futuro

David Alonso tiene los pies en la tierra y por ahora continuaría un año más en la categoría: “por ahora se están haciendo las cosas bien en Moto 3, por ahora me quedó el otro año en Moto 3. Como mucha gente mi sueño es llegar a Moto GP, eso dependerá del trabajo que realices en cada categoría”.

El joven tiene un año más de contrato con la escudería catalana GasGas. “Estamos con GasGas muy contentos y seguiré el año que viene de la mano con ellos. Hasta el momento seguimos en el futuro”.

¿Sueña con el título?

David Alonso es quinto del campeonato mundial con 140 puntos, a 21 del líder, el español Daniel Holgado. De la posibilidad de pelear el título, comentó: “Estamos cerca y los números no engañan, tenemos que seguir a lo nuestro y si se viene la opción, iremos a por ella. Hay que apreder ahora que viene la gira asiática y es todo nuevo para nosotros”.

El himno de Colombia en el podio

El joven de 17 años aseguró que ya se aprendió el himno de Colombia y recordó que en su más reciente triunfo lo entonó en el podio. “Ya me lo he aprendido, en esta tercera vez que he tenido la ocasión de cantarlo, he podido. Ahora sí que oficialmente me lo sé”.

“Es un momento muy especial, poder escuchar el himno y con la bandera atrás. Después de todo el trabajo de la carrera, es un momento con mucha satisfacción”, mencionó al respecto, sobre qué se siente de ver la bandera y escuchar el himno tras un triunfo.

Entretanto, se mostró muy honrado ante los comentarios de aquellos que lo comparan con Juan Pablo Montoya, único colombiano que ha llegado a la Fórmula 1. “Mucho orgullo para mí, en carros Montoya es una persona muy respetada, mucho orgullo que se me puede comparar, pero todavía me queda un gran camino por delante”.

Mensaje para Colombia

“De hecho quería agradecerles, poco a poco me sigue más gente y eso también te empuja a seguir luchando, a seguir ganando. La última vez que estuve en Barcelona vi muchas banderas de Colombia, la gente se está animando”, le dijo el joven a sus aficionados en el país.

Finalmente, contó cómo viven sus padres sus carreras. “No pueden ir a todas las carreras, pero las carreras que ha tenido la oportunidad de ir, ella (mamá) es muy contenta, porque también sufre mucho en el momento de las carreras, siempre tienes ese riesgo, pero muy contenta cuando todo acaba bien”.