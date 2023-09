Jorge Soto: “Con el trabajo que se venía haciendo, los resultados iban a llegar”

El arquero del América de Cali, Jorge Soto, habló con los micrófonos de El Alargue de Caracol Radio sobre la actualidad que vive el conjunto Escarlata, que no sabe lo que es perder desde hace seis jornadas. El portero hizo mención al momento de crisis que vivieron y que puso en tela de juicio la continuidad de Lucas González, pero manifestó que “con el trabajo que se venía haciendo, los resultados iban a llegar”.

Respecto a lo que ha cambiado luego de aquella rueda de prensa en la que los jugadores salieron a respaldar al técnico, dijo que “no han cambiado muchas cosas, el trabajo sigue siendo el mismo, había esa presión y la necesidad de triunfo, pero con el trabajo que se venía haciendo, los resultados iban a llegar tarde que temprano. Da la casualidad de que los resultados empiezan a llegar, ya van 6 fecha invictos y agradecidos por eso”.

Por su parte, dio a conocer cómo se produjo ese encuentro entre los futbolistas una vez fueron notificados de que González no seguía en el cargo. “Nos reunieron, nos informan la no continuidad y nosotros nos miramos entre todos y entre todos tomamos la decisión de respaldar el cuerpo técnico a pesar de que la postura del club era otra, lo hablamos con el club, el club entendió y se le informó a los medios de comunicación para que toda la información fuera de conocimiento público”, expresó.

Dificultad para mantener el arco en cero: “Los primeros partidos, para nadie es un secreto que nos costó el tema defensivo, estuvimos cometiendo muchos errores que nos costaron puntos, pero en las últimas 6 fechas hemos mejorado como grupo. Yo me venía sentido incómodo porque la principal responsabilidad es el arco en cero y no lo estábamos logrando. Hoy por hoy somos el segundo equipo con más arcos en cero en la liga”.

Regreso a Montería: “Un partido bonito, fue bonito volver al Jaraguay, reencontrarme con la gente que nos apoyó y con el conocimiento de la historia que tenía América en Montería, pudimos darle vuelta al historial y traernos los 3 puntos”.

Los delanteros están finos con el gol: “Todo es un trabajo de equipo. Hoy por hoy tenemos la fortuna que nuestros atacantes están dulces con el gol y somos uno de los equipos más goleadores y eso da tranquilidad, saber que atrás nos estamos haciendo fuertes y que adelante estamos haciendo los goles, sabemos que en cualquier momento los de arriba nos pueden respaldar con un gol y así es más fácil mantener la confianza alta”.

Rotación con Diego Novoa: “El arquero es el jugador en cancha que menos recorridos hace, pero eso no nos aleja de los golpes, las lesiones, también nos cargamos, pero no hemos tocado ese tema, no sé qué piensa el profe”.