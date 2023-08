Tulio Gómez aclaró la situación de Lucas González: le dio este ultimátum

Turbulentos días en el América de Cali. Este sábado 26 de agosto, un día antes del clásico de rojos ante Independiente Santa Fe, se dio a conocer la noticia de que el entrenador Lucas González había sido destituido, pero el grupo de futbolistas, encabezados por el capitán Adrián Ramos, impidió su salida.

Al respecto habló Tulio Gómez, máximo accionista de la institución vallecaucana, en Deportes Caracol Sábado. Si bien aseguró que le gustaba la metodología de trabajo del técnico bogotano, sentenció que sin resultados es prácticamente imposible mantenerlo en el cargo.

Vale recordar que Tulio había hablado del tema hace unos días en El Vbar Caracol. En ese momento manifestó su respaldo, pero le había pedido que dejara “de inventar” a la hora de afrontar partidos cruciales. Pues bien, la derrota con Junior en Barranquilla, sumado a la eliminación de Copa a manos de Atlético Nacional, terminó caldeando los ánimos y colmando la paciencia de la hinchada.

“Cada técnico tiene un estilo de juego diferente, pero Lucas quiso implantarlos de una vez. Él es un hombre humilde que escucha, lo hemos respaldado porque es capacitado y sabe. Pero América tiene mucha presión”, expresó el dirigente

Y complementó: “Sí, me gusta como trabaja. El 90 por ciento me gusta, tiene que ser más equilibrado. Si los jugadores han salido a respaldarlo es por algo y en este tiempo hemos tenido más de cinco entrenadores que han dejado el equipo y nunca antes han salido a respaldarlos. Lamentablemente los resultados no se dan y América no es un equipo de aguantar procesos y más en época de elecciones”.

Justamente sobre esto último indicó que en el conjunto escarlata se mantiene una exigencia permanente, razón por la que a los director técnicos “solo los sostienen los resultados”.

En este orden de ideas, el ultimátum a Lucas Gonález es claro: como sea debe ganarle a Santa Fe, cualquier otro resultado hace insostenible su proceso. Todo esto en medio de un Pascual Guerrero que estará presionando tanto al estratega como a los jugadores durante los 90 minutos.

Habrá que esperar entonces cuál será el destino del bogotano...