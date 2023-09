¿Cómo sería un Acuerdo Nacional para las reformas sociales?

Villa de Leyva

Hoy en el Festival de las Ideas de Caracol Radio y Prisa Media que se desarrolla en Villa de Leyva, lideres debaten sobre las reformas del gobierno nacional y el acuerdo nacional que ha anunciado el presidente Gustavo Petro.

El Senador Iván Cepeda, uno de los panelistas, afirmó que más allá de una u otra reforma la discusión debe ser más profunda y debe empezar ya.

“Vamos a plantear que el país requiere más allá de una coalición para unas reformas puntuales, un verdadero pacto social que lo hemos llamado – Acuerdo nacional – eso significa una discusión mucho más de fondo que simplemente tal o cual reforma de alguna área, o cambio en algún área de la vida social o política del país porque los problemas a los que estamos abocados son muy profundos, así que lo que queremos proponer a la oposición, a los congresistas, al mundo político pero también social es que nos sentemos ya”, afirmó Cepeda.

Por su parte la Senadora Paloma Valencia, insistió en que en medio de ese llamado al diálogo hay algunos temas que propone el gobierno nacional que buscan la – estatización total – en varios campos del país.

“Claro que todos los colombianos quisiéramos un gran acuerdo nacional sobre las cosas que son fundamentales para que el país salga adelante, sin embargo, cuando uno ya empieza a hablar de los temas empieza a ver que hay unos que pretenden la estatización total de todos los servicios, salud, educación, pensiones y otros”, dijo.

Reiteró que debería primar la libertad de decisión del propio ciudadano.

“Creemos que la libertad del individuo a la hora de decidir debería primar y me parece que ahí es donde uno empieza a entender que el punto de la libertad no es que lo público no existe, es que el ciudadano pueda escoger y yo creo que las discusiones pueden ayudarnos a ir más grande a los procesos y ver si realmente este país es capaz de ponerse de acuerdo sobre algo”, terminó.